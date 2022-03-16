https://arabic.sputniknews.com/20220316/انخفضت-العقود-الآجلة-للقمح-بأكثر-من-7-وسط-موجة-من-التفاؤل-1059988068.html
انخفاض العقود الآجلة للقمح بأكثر من 7% وسط موجة من التفاؤل
انخفاض العقود الآجلة للقمح بأكثر من 7% وسط موجة من التفاؤل
انخفضت تكلفة القمح في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة بأكثر من 7% مساء الأربعاء، بفعل تنامي التفاؤل والآمال بتخفيف التوترات في أوكرانيا، بحسب بيانات التداول. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:30+0000
2022-03-16T15:30+0000
2022-03-16T15:38+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049219444_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e138eff7b80a44898511f1f6555fb8af.jpg
انخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/أيار للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 7.28% لتصل إلى 10.7 دولارات.في وقت سابق، قفزت تكلفة القمح في ضوء تفاقم الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا في أوائل مارس/آذار، وارتفع إلى 14.25 دولار، وهو رقم قياسي تاريخي.وبحسب نتائج فبراير، فقد ارتفع سعر القمح بنسبة 22% وفي مارس، ارتفعت الأسعار بنسبة 15.2%.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/العقوبات-على-روسيا-ترفع-من-أسعار-القمح-1059833695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049219444_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9926513b41f637c27a99d2fb333b57c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
انخفاض العقود الآجلة للقمح بأكثر من 7% وسط موجة من التفاؤل
15:30 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
انخفضت تكلفة القمح في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة بأكثر من 7% مساء الأربعاء، بفعل تنامي التفاؤل والآمال بتخفيف التوترات في أوكرانيا، بحسب بيانات التداول.
انخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/أيار للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 7.28% لتصل إلى 10.7 دولارات.
في وقت سابق، قفزت تكلفة القمح في ضوء تفاقم الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا في أوائل مارس/آذار، وارتفع إلى 14.25 دولار، وهو رقم قياسي تاريخي.
وبحسب نتائج فبراير، فقد ارتفع سعر القمح بنسبة 22% وفي مارس، ارتفعت الأسعار بنسبة 15.2%.