https://arabic.sputniknews.com/20220316/بايدن-سنزود-أوكرانيا-بأنظمة-مضادة-للطائرات-ودرونز-1059994252.html
بايدن: سنزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات و"درونز"
بايدن: سنزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات و"درونز"
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ضمن حزمة مساعدات جديدة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T17:45+0000
2022-03-16T17:45+0000
2022-03-16T17:45+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن: "هذه المساعدات تتضمن 800 نظام مضاد للطائرات للتأكد من أن الجيش الأوكراني بإمكانه مواصلة وقف الطائرات والمروحيات التي تهاجم شعبه"، بحسب "رويترز".وأوضح الرئيس الأمريكي أن المساعدات تشمل أنظمة أطول مدى مضادة للطائرات وذخائر لتلك الأنظمة.وأشار بايدن إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تقدم "دعما غير مسبوق" لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة "درونز".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/غوتيريش-الحرب-في-أوكرانيا-تفاقم-الأوضاع-الإنسانية-في-اليمن-1059987748.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: سنزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات و"درونز"
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ضمن حزمة مساعدات جديدة.
وقال بايدن: "هذه المساعدات تتضمن 800 نظام مضاد للطائرات للتأكد من أن الجيش الأوكراني بإمكانه مواصلة وقف الطائرات والمروحيات التي تهاجم شعبه"، بحسب "رويترز".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن المساعدات تشمل أنظمة أطول مدى مضادة للطائرات وذخائر لتلك الأنظمة.
وأشار بايدن إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تقدم "دعما غير مسبوق" لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة "درونز".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.