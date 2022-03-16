https://arabic.sputniknews.com/20220316/بايدن-يثير-موجة-ضحك-بعدما-خلط-بينه-وبين-زوج-نائبته-فيديو-1059956057.html
بايدن يثير موجة ضحك بعدما "خلط" بينه وبين زوج نائبته... فيديو
بايدن يثير موجة ضحك بعدما "خلط" بينه وبين زوج نائبته... فيديو
انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما "خلط" بينه وبين زوج نائبته كامالا هاريس، الأمر الذي... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T07:09+0000
2022-03-16T07:09+0000
2022-03-16T07:09+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وفي الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، أخطأ بايدن في التعبير عندما كان يخاطب الصحفيين لإخبارهم بأن داغ إيمهوف زوج كامالا هاريس، نائبته مصاب بفيروس كورونا.يشار إلى أن مصطلح "السيدة الأولى" هو لقب يطلق على زوجة الرئيس الأمريكي.وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إصابة إيمهوف زوج كامالا هاريس بفيروس كورونا، موضحا أن هاريس خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت النتيجة سلبية.و ألغت هاريس مشاركتها حضوريا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحضور بأن هاريس فضلت "عدم المخاطرة"، وأنها "من مطلق الحرص الشديد قررت ألا تنضم إلينا اليوم"، لافتا إلى أن إيمهوف "بخير".وكانت "زلة" لسان سابقة لبايدن في حادثتين منفصلتين خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد أثارتا تفاعلا واسعا على الإنترنت.بايدن أشار في أحد مقاطع الفيديو إلى أن بوتين يغزو روسيا عوضا عن أوكرانيا في مقطع الفيديو المتداول.كما أثار تفاعلا بزلة لسان أخرى خلال خطاب "حالة الاتحاد" مطلع مارس/ آذار الجاري، حيث قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني (عوضا عن الشعب الأوكراني)..".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/نائبة-الرئيس-الأمريكي-تشعل-مواقع-التواصل-بعد-ردة-فعلها-على-زلة-لسان-بايدن-فيديو-1059351718.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يثير موجة ضحك بعدما "خلط" بينه وبين زوج نائبته... فيديو
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انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما "خلط" بينه وبين زوج نائبته كامالا هاريس، الأمر الذي أثار ضحك الجميع.
وفي الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، أخطأ بايدن في التعبير عندما كان يخاطب الصحفيين لإخبارهم بأن داغ إيمهوف زوج كامالا هاريس، نائبته مصاب بفيروس كورونا
.
وقال الرئيس الأمريكي إن "زوج السيدة الأولى" أصيب بكورونا مما أثار ضحكات الحضور، ما اضطر أحد الحضور لتنبيهه أنه يقصد نفسه.
يشار إلى أن مصطلح "السيدة الأولى" هو لقب يطلق على زوجة الرئيس الأمريكي.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إصابة إيمهوف زوج كامالا هاريس بفيروس كورونا، موضحا أن هاريس خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت النتيجة سلبية.
و ألغت هاريس مشاركتها حضوريا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.
وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحضور بأن هاريس فضلت "عدم المخاطرة"، وأنها "من مطلق الحرص الشديد قررت ألا تنضم إلينا اليوم"، لافتا إلى أن إيمهوف "بخير".
وكانت "زلة" لسان سابقة لبايدن في حادثتين منفصلتين خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد أثارتا تفاعلا واسعا على الإنترنت.
بايدن أشار في أحد مقاطع الفيديو إلى أن بوتين يغزو روسيا
عوضا عن أوكرانيا في مقطع الفيديو المتداول.
كما أثار تفاعلا بزلة لسان أخرى
خلال خطاب "حالة الاتحاد" مطلع مارس/ آذار الجاري، حيث قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني (عوضا عن الشعب الأوكراني)..".