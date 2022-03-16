https://arabic.sputniknews.com/20220316/بريطانيا-سنصوت-ضد-مشروع-قرار-روسي-بمجلس-الأمن-حول-أوكرانيا-1059954339.html
بريطانيا: سنصوت ضد مشروع قرار روسي بمجلس الأمن حول أوكرانيا
بريطانيا: سنصوت ضد مشروع قرار روسي بمجلس الأمن حول أوكرانيا
أعلنت بريطانيا أنها لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T04:17+0000
2022-03-16T04:17+0000
2022-03-16T04:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد، إن "مشروع القرار هذا ليس إلا لصرف النظر، وأن زملاءنا الأوكرانيين أكدوا بوضوح أنهم يعتبرون هذا النص إهانة".وقالت: "دعم مجلس الأمن لهذا النص سيكون دعما ضمنيا للهجوم الروسي. لا يمكننا السماح بذلك... ولن نصوت لصالح قرار لا يعترف بأن هذه الأزمة نتيجة لأعمال روسيا".يذكر أن روسيا طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، ينص على إجلاء المدنيين من مناطق القتال ووقف إطلاق النار فيها.ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار في 17 مارس/آذار الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا: سنصوت ضد مشروع قرار روسي بمجلس الأمن حول أوكرانيا
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أعلنت بريطانيا أنها لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي.
وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد، إن "مشروع القرار هذا ليس إلا لصرف النظر
، وأن زملاءنا الأوكرانيين أكدوا بوضوح أنهم يعتبرون هذا النص إهانة".
وتابعت: "نحن ندعمهم، ونعتبر النص الروسي خطوة وقحة وللتلاعب بمعاناة السكان".
وقالت: "دعم مجلس الأمن لهذا النص سيكون دعما ضمنيا للهجوم الروسي. لا يمكننا السماح بذلك... ولن نصوت لصالح قرار لا يعترف بأن هذه الأزمة نتيجة لأعمال روسيا".
يذكر أن روسيا طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، ينص على إجلاء المدنيين من مناطق القتال ووقف إطلاق النار فيها.
ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار في 17 مارس/آذار الجاري.