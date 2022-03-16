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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بريطانيا-سنصوت-ضد-مشروع-قرار-روسي-بمجلس-الأمن-حول-أوكرانيا-1059954339.html
بريطانيا: سنصوت ضد مشروع قرار روسي بمجلس الأمن حول أوكرانيا
بريطانيا: سنصوت ضد مشروع قرار روسي بمجلس الأمن حول أوكرانيا
أعلنت بريطانيا أنها لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T04:17+0000
2022-03-16T04:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد، إن "مشروع القرار هذا ليس إلا لصرف النظر، وأن زملاءنا الأوكرانيين أكدوا بوضوح أنهم يعتبرون هذا النص إهانة".وقالت: "دعم مجلس الأمن لهذا النص سيكون دعما ضمنيا للهجوم الروسي. لا يمكننا السماح بذلك... ولن نصوت لصالح قرار لا يعترف بأن هذه الأزمة نتيجة لأعمال روسيا".يذكر أن روسيا طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، ينص على إجلاء المدنيين من مناطق القتال ووقف إطلاق النار فيها.ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار في 17 مارس/آذار الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/وكالة-جونسون-يزور-السعودية-والإمارات-لإجراء-مباحثات-حول-أسعار-النفط-1059947982.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

بريطانيا: سنصوت ضد مشروع قرار روسي بمجلس الأمن حول أوكرانيا

04:17 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
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أعلنت بريطانيا أنها لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي.
وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد، إن "مشروع القرار هذا ليس إلا لصرف النظر، وأن زملاءنا الأوكرانيين أكدوا بوضوح أنهم يعتبرون هذا النص إهانة".
وتابعت: "نحن ندعمهم، ونعتبر النص الروسي خطوة وقحة وللتلاعب بمعاناة السكان".
وقالت: "دعم مجلس الأمن لهذا النص سيكون دعما ضمنيا للهجوم الروسي. لا يمكننا السماح بذلك... ولن نصوت لصالح قرار لا يعترف بأن هذه الأزمة نتيجة لأعمال روسيا".
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
وكالة: جونسون يزور السعودية والإمارات لإجراء مباحثات حول أسعار النفط
أمس, 19:30 GMT
يذكر أن روسيا طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، ينص على إجلاء المدنيين من مناطق القتال ووقف إطلاق النار فيها.
ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار في 17 مارس/آذار الجاري.
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