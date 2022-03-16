https://arabic.sputniknews.com/20220316/بريطانيا-مديونة-لإيران-بأكثر-من-500-مليون-دولار-والخارجية-تبحث-عن-سبل-لردها-1059959643.html
بريطانيا مديونة لإيران بأكثر من 500 مليون دولار... والخارجية تبحث عن سبل لردها
بريطانيا مديونة لإيران بأكثر من 500 مليون دولار... والخارجية تبحث عن سبل لردها
كشفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، أن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:52+0000
2022-03-16T08:52+0000
2022-03-16T08:52+0000
العالم
بريطانيا
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059959313_0:17:3073:1745_1920x0_80_0_0_04203ed56ee367bc6cc829a390e2ec9f.jpg
وأشارت الوزيرة إلى أن "الأمر لم يصل بعد لحد التسوية"، بحسب وكالة رويترز.ولفتت الوكالة إلى أن حكام إيران يقولون إن بريطانيا مدينة بالأموال التي دفعها شاه إيران محمد رضا بهلوي مقدمًا مقابل 1750 دبابة ومركبة أخرى، لم يتم تسليم أي منها تقريبًا بعد أن أطاحت الثورة الإسلامية عام 1979 بالشاه الإيراني الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة.ولفتت الوزيرة في تصريحات لقناة "سكاي نيوز": "لقد جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه".وشددت على أن "فريقا بريطانيا موجود في إيران" لمناقشة هذا الأمر.ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام إيرانية في 2021 تصريحات لمسؤولين إيرانيين أكدوا فيها أن "موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف سيتم الإفراج عنها فور رد هذا الدين".إلا أن الحكومتين البريطانية والإيرانية يقولون إنه لا توجد علاقة بين الدين وقضية نازانين زغاري.
بريطانيا
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059959313_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0b5d14f5e4f839cd6b22590f3a8026f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, إيران, أخبار إيران
بريطانيا مديونة لإيران بأكثر من 500 مليون دولار... والخارجية تبحث عن سبل لردها
تابعنا عبر
كشفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، أن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران.
وأشارت الوزيرة إلى أن "الأمر لم يصل بعد لحد التسوية"، بحسب وكالة رويترز
.
ولفتت الوكالة إلى أن حكام إيران يقولون إن بريطانيا مدينة بالأموال التي دفعها شاه إيران محمد رضا بهلوي مقدمًا مقابل 1750 دبابة ومركبة أخرى، لم يتم تسليم أي منها تقريبًا بعد أن أطاحت الثورة الإسلامية عام 1979 بالشاه الإيراني الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة.
ولفتت الوزيرة في تصريحات لقناة "سكاي نيوز": "لقد جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه".
وشددت على أن "فريقا بريطانيا موجود في إيران" لمناقشة هذا الأمر.
ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام إيرانية في 2021 تصريحات لمسؤولين إيرانيين أكدوا فيها أن "موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف سيتم الإفراج عنها فور رد هذا الدين".
إلا أن الحكومتين البريطانية والإيرانية يقولون إنه لا توجد علاقة بين الدين وقضية نازانين زغاري.