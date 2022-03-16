https://arabic.sputniknews.com/20220316/بغداد-تستدعي-سفيرها-لدى-لبنان-بعد-اتهامه-بـإهانة-الدولة-العراقية-1059973562.html

بغداد تستدعي سفيرها لدى لبنان بعد اتهامه بـ"إهانة الدولة العراقية"

بغداد تستدعي سفيرها لدى لبنان بعد اتهامه بـ"إهانة الدولة العراقية"

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء السفير العراقي في بيروت بعد منعه أحد المسؤولين من التصريح لوسائل إعلام. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T12:21+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام سفير جمهورية العراق في لبنان حيدر البراك إلى بغداد"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وذكر أن "هذا التوجيه جاء لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقي الذي زار لبنان مؤخراً لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح إعلامي"، مؤكدا أن "استقدام السفير جاء للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".وانطلقت في بغداد، أمس الثلاثاء، دعوات برلمانية وإعلامية إلى إيقاف السفير العراقي في لبنان حيدر البراك عن العمل والتحقيق معه في ممارسات شكلت ما وصفوها "إهانة للدولة العراقية".

https://arabic.sputniknews.com/20211116/حكومة-العراق-تصدق-على-اتفاق-لتوريد-500-ألف-طن-من-زيت-الغاز-إلى-لبنان-1050723191.html

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