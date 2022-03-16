عربي
المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بغداد-تستدعي-سفيرها-لدى-لبنان-بعد-اتهامه-بـإهانة-الدولة-العراقية-1059973562.html
بغداد تستدعي سفيرها لدى لبنان بعد اتهامه بـ"إهانة الدولة العراقية"
بغداد تستدعي سفيرها لدى لبنان بعد اتهامه بـ"إهانة الدولة العراقية"
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء السفير العراقي في بيروت بعد منعه أحد المسؤولين من التصريح لوسائل إعلام. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:21+0000
2022-03-16T12:21+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102045/39/1020453959_12:0:1000:556_1920x0_80_0_0_06437c39dccc89aaaa20c8118de88b42.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام سفير جمهورية العراق في لبنان حيدر البراك إلى بغداد"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وذكر أن "هذا التوجيه جاء لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقي الذي زار لبنان مؤخراً لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح إعلامي"، مؤكدا أن "استقدام السفير جاء للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".وانطلقت في بغداد، أمس الثلاثاء، دعوات برلمانية وإعلامية إلى إيقاف السفير العراقي في لبنان حيدر البراك عن العمل والتحقيق معه في ممارسات شكلت ما وصفوها "إهانة للدولة العراقية".
https://arabic.sputniknews.com/20211116/حكومة-العراق-تصدق-على-اتفاق-لتوريد-500-ألف-طن-من-زيت-الغاز-إلى-لبنان-1050723191.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102045/39/1020453959_180:0:921:556_1920x0_80_0_0_69d3499f4e4bc4fb308a2f07eab248e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان

بغداد تستدعي سفيرها لدى لبنان بعد اتهامه بـ"إهانة الدولة العراقية"

12:21 GMT 16.03.2022
© facebook/Basraالخارجية العراقية
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© facebook/Basra
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء السفير العراقي في بيروت بعد منعه أحد المسؤولين من التصريح لوسائل إعلام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام سفير جمهورية العراق في لبنان حيدر البراك إلى بغداد"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان 29 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
حكومة العراق تصدق على اتفاق لتوريد 500 ألف طن من زيت الغاز إلى لبنان
16 نوفمبر 2021, 16:53 GMT
وذكر أن "هذا التوجيه جاء لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقي الذي زار لبنان مؤخراً لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح إعلامي"، مؤكدا أن "استقدام السفير جاء للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".
وانطلقت في بغداد، أمس الثلاثاء، دعوات برلمانية وإعلامية إلى إيقاف السفير العراقي في لبنان حيدر البراك عن العمل والتحقيق معه في ممارسات شكلت ما وصفوها "إهانة للدولة العراقية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيالمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو12:43 GMTРоссийские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала