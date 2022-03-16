https://arabic.sputniknews.com/20220316/بكين-تتعهد-بحماية-مصالح-الشركات-الصينية-في-حالة-فرض-عقوبات-أمريكية-1059959070.html
بكين تتعهد بحماية مصالح الشركات الصينية في حالة فرض عقوبات أمريكية
بكين تتعهد بحماية مصالح الشركات الصينية في حالة فرض عقوبات أمريكية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن الصين ستحمي بشكل حازم حقوق ومصالح الشركات الوطنية في حالة فرض عقوبات أحادية الجانب من... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:25+0000
2022-03-16T08:25+0000
2022-03-16T08:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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بكين – سبوتنيك. وصرح تشاو للصحفيين ردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، بأن "الصين تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية الأحادية، وسوف تحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".كما تحث بكين واشنطن على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين بأي شكل من الأشكال. وأضاف الدبلوماسي أن العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل.ومنذ بدء العملية العسكرية، ترفض بكين الاصطفاف مع الغرب أو وصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ"الغزو"، وقالت إن الصين ستحافظ على التجارة الطبيعية بين البلدين، ولم تفرض عقوبات على روسيا.من جهتها، تقول الولايات المتحدة إنها تخشى أن تسعى الصين، التي تعد مركزا استراتيجيا رئيسيا لموسكو، إلى التخفيف من تأثير الإجراءات المصممة "لتدمير الاقتصاد الروسي" إذا استمرت الحرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/السفارة-الصينية-في-أمريكا-أولوياتنا-الآن-منع-خروج-الوضع-في-أوكرانيا-عن-السيطرة-1059863881.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
بكين تتعهد بحماية مصالح الشركات الصينية في حالة فرض عقوبات أمريكية
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن الصين ستحمي بشكل حازم حقوق ومصالح الشركات الوطنية في حالة فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة.
بكين – سبوتنيك. وصرح تشاو للصحفيين ردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، بأن "الصين تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية الأحادية، وسوف تحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".
كما تحث بكين واشنطن على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين بأي شكل من الأشكال. وأضاف الدبلوماسي أن العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل.
ومنذ بدء العملية العسكرية، ترفض بكين الاصطفاف مع الغرب
أو وصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ"الغزو"، وقالت إن الصين ستحافظ على التجارة الطبيعية بين البلدين، ولم تفرض عقوبات على روسيا.
من جهتها، تقول الولايات المتحدة إنها تخشى أن تسعى الصين، التي تعد مركزا استراتيجيا رئيسيا لموسكو، إلى التخفيف من تأثير الإجراءات
المصممة "لتدمير الاقتصاد الروسي" إذا استمرت الحرب.