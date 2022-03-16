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https://arabic.sputniknews.com/20220316/بلينكن-يشكر-تركيا-على-دعمها-لأوكرانيا-1059999440.html
بلينكن يشكر تركيا على دعمها لأوكرانيا
بلينكن يشكر تركيا على دعمها لأوكرانيا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن شكره لتركيا على "مساعدتها لأوكرانيا ودعمها لوحدة أراضيها". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T21:00+0000
2022-03-16T21:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، على ما أفاد به بيان للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها الرسمي.وبحث بلينكن وشاووش أوغلو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والجهود الدبلوماسية المستمرة لوقف إطلاق النار.وأضاف البيان: "أطلع بلينكن نظيره التركي على دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني، وشكر تركيا على التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فضلاً عن جهود تركيا لمساعدة أوكرانيا في وقت الحاجة".
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يشكر تركيا على دعمها لأوكرانيا

21:00 GMT 16.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن شكره لتركيا على "مساعدتها لأوكرانيا ودعمها لوحدة أراضيها".
جاء ذلك في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، على ما أفاد به بيان للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها الرسمي.
وبحث بلينكن وشاووش أوغلو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والجهود الدبلوماسية المستمرة لوقف إطلاق النار.
وأضاف البيان: "أطلع بلينكن نظيره التركي على دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني، وشكر تركيا على التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فضلاً عن جهود تركيا لمساعدة أوكرانيا في وقت الحاجة".
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:47 GMT
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