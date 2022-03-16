https://arabic.sputniknews.com/20220316/بلينكن-يشكر-تركيا-على-دعمها-لأوكرانيا-1059999440.html
بلينكن يشكر تركيا على دعمها لأوكرانيا
بلينكن يشكر تركيا على دعمها لأوكرانيا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن شكره لتركيا على "مساعدتها لأوكرانيا ودعمها لوحدة أراضيها". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T21:00+0000
2022-03-16T21:00+0000
2022-03-16T21:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، على ما أفاد به بيان للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها الرسمي.وبحث بلينكن وشاووش أوغلو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والجهود الدبلوماسية المستمرة لوقف إطلاق النار.وأضاف البيان: "أطلع بلينكن نظيره التركي على دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني، وشكر تركيا على التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فضلاً عن جهود تركيا لمساعدة أوكرانيا في وقت الحاجة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يشكر تركيا على دعمها لأوكرانيا
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن شكره لتركيا على "مساعدتها لأوكرانيا ودعمها لوحدة أراضيها".
جاء ذلك في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، على ما أفاد به بيان
للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها الرسمي.
وبحث بلينكن وشاووش أوغلو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والجهود الدبلوماسية المستمرة لوقف إطلاق النار.
وأضاف البيان: "أطلع بلينكن نظيره التركي على دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني، وشكر تركيا على التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فضلاً عن جهود تركيا لمساعدة أوكرانيا في وقت الحاجة".