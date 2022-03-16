بماذا علقت الحكومة الإسرائيلية على مزاعم اختراق هاتف رئيس الموساد
19:54 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 20:31 GMT 16.03.2022)
علقت الحكومة الإسرائيلية ما نشرته مجموعة مجهولة تطلق على نفسها "الأيادي المفتوحة"، من اختراق هاتف رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنيع.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي باسم جهاز الموساد، أن المواد المنشورة على قناة "تليغرام" عرفت باسم "الأيادي المفتوحة، ونقلها الموقع الإلكتروني "نور نيوز"، قديمة وليست من الهاتف الشخصي لرئيس الموساد، ديفيد بارنيع.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "قراصنة إيرانيون قاموا بمراقبة استخبارية لرئيس الموساد، ونشروا بعض تفاصيل شخصية عنه.
הקרב מול איראן | חשיפת פרטיו של ראש המוסד – יומיים אחרי מתקפת סייבר על אתרים ממשלתיים • משרד רה"מ: "החומרים המדוברים ישנים ואינם ממכשיר הטלפון של ראש המוסד"@gilicohen10 #חדשותהערב pic.twitter.com/hAUkTbpeDv— כאן חדשות (@kann_news) March 16, 2022
وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية بأن مصداقية الوثائق التي نشرها الموقع "نور نيوز" وبثها في شريط فيديو الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، قبل قليل، غير معروفة، مؤكدة أنه ليس من الواضح أن هذه المواد المنشورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بديفيد بارنيع أم لا، مرجحة أن من يقف وراء هذه المجموعة الاستخبارية جماعة أو حكومة أو حركة تريد إحراج رئيس الموساد، وتود إرسال رسالة شخصية له.
وكانت وكالة إعلامية إيرانية قد نقلت عن مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم "الأيادي المفتوحة"، كشفها لمهمة استخبارية اخترقت من خلالها وثائق رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".
חשד: האיראנים פרצו למחשב של ראש המוסד - וחשפו פרטים אישיים https://t.co/VVzQ87OpXV@ndvori pic.twitter.com/ugj2Tbo7pg— החדשות - N12 (@N12News) March 16, 2022
وذكرت وكالة "نور نيوز"، في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أن مجموعة مجهولة تطلق على نفسها "الأيادي المفتوحة" قد نشرت مقاطع فيديو وصور تمثل معاينة لسلسلة من الأفلام الوثائقية المعلوماتية العملية، والتي أوضحت أنها جاءت نتيجة جمع معلومات سرية من أهداف إسرائيلية.
ونشرت الجماعة المجهولة مجموعة من الوثائق السرية والمعلومات الشخصية والوثائق المالية الخاصة بديفيد بارنيع، رئيس الموساد الإسرائيلي، تم تجميعها من مصادر إسرائيلية، وذلك على خلفية تأكيدها أنها ستستهدف مجموعة من كبار المسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية والعسكرية، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في حاضر ومستقبل هذه الأجهزة.
הערכה בישראל: התמונות של ראש המוסד ששלפו האקרים איראנים - מטלפון ישן של אשתו— חדשות 13 (@newsisrael13) March 16, 2022
לכל הפרטים - https://t.co/ndbE0BUhOv@OrHeller pic.twitter.com/ULEM6pmwnO
وأكدت المجموعة أن عملها أو نشاطها الاستخباري يعود إلى العام 2011، وتستهدف ما يسميه فريق "الأيادي المفتوحة" قادة المستقبل لإسرائيل، حيث تم تكوين فريق متعدد الجنسيات من الخبراء الأمنيين من أجل السيطرة والإشراف على المؤسسات الإسرائيلية الحساسة والتنبؤ بمستقبل القوة في البلاد.
وكشفت المجموعة أن الشخص المستهدف في أحدث وأولى المعلومات المسربة هو الرئيس الحالي للموساد، ديفيد بارنيع، الذي بدأ عمله، في يونيو/حزيران 2021، موضحة أن متابعة بارنيع بدأت في العام 2014، حينما انضم لجهاز الموساد.
תעודת זהות, מסמכי המס וכרטיס טיסה - פרטי ראש המוסד שנחשפו בערוץ הטלגרם המקושר עם איראן | צפו בסרטון המלא @BarakRavid pic.twitter.com/If92UOAdzf— וואלה! (@WallaNews) March 16, 2022
وتابعت المجموعة "الأيادي المفتوحة" رحلات بارنيع الخارجية، حيث عرضت تذكرة إحدى هذه الرحلات وقد كانت إلى كوبنهاغن، أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، في العام 2014، فضلا عن عرضها صورا شخصية ومعلومات عن هوية ديفيد بارنيع، منها مداعبة لديفيد نفسه أمام المرآة، ومقر مكتبة كانت تترد عليها أسرته.
وشددت المجموعة المجهولة على أنه لديها مجموعة بيانات كبيرة يمتلكها فريقها الاستخباري، والخاصة بالمسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين.