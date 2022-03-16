https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-يطلب-من-قديروف-إيصال-تحياته-للجيش-الروسي-في-أوكرانيا-1059988546.html
بوتين يطلب من قديروف إيصال تحياته للجيش الروسي في أوكرانيا
بوتين يطلب من قديروف إيصال تحياته للجيش الروسي في أوكرانيا
طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إيصال تحياته إلى جنود الجيش الروسي في أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:38+0000
2022-03-16T15:38+0000
2022-03-16T15:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأثنى بوتين على أداء العسكريين الروس التابعين لجمهورية الشيشان، موجها كلامه لقديروف: إن "جنودك يؤدون مهامهم على نحو جيد".وكانت قناة "الشيشان اليوم" قد نشرت، في وقت سابق، فيديو لقديروف وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا.ومن الحديث يتضح أن قديروف كان موجودا على مسافة 7 كم من العاصمة الأوكرانية كييف.وكان قديروف قد أعلن، في وقت سابق، أن 10 آلاف متطوع شيشاني في أوكرانيا يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر، في ساحة المعركة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين يطلب من قديروف إيصال تحياته للجيش الروسي في أوكرانيا
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طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إيصال تحياته إلى جنود الجيش الروسي في أوكرانيا.
وأثنى بوتين على أداء العسكريين الروس التابعين لجمهورية الشيشان، موجها كلامه لقديروف: إن "جنودك يؤدون مهامهم على نحو جيد".
وكانت قناة "الشيشان اليوم" قد نشرت، في وقت سابق، فيديو لقديروف وهو يستمع لشرح
من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا.
وأوضح القادة لقديروف أن القوات الأوكرانية انسحبت من إحدى المناطق إلى كييف قبل ساعات من وصول القوات الروسية إليها والسيطرة عليها.
ومن الحديث يتضح أن قديروف كان موجودا على مسافة 7 كم من العاصمة الأوكرانية كييف.
وكان قديروف
قد أعلن، في وقت سابق، أن 10 آلاف متطوع شيشاني في أوكرانيا يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر، في ساحة المعركة.