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https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-يطلب-من-قديروف-إيصال-تحياته-للجيش-الروسي-في-أوكرانيا-1059988546.html
بوتين يطلب من قديروف إيصال تحياته للجيش الروسي في أوكرانيا
بوتين يطلب من قديروف إيصال تحياته للجيش الروسي في أوكرانيا
طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إيصال تحياته إلى جنود الجيش الروسي في أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:38+0000
2022-03-16T15:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأثنى بوتين على أداء العسكريين الروس التابعين لجمهورية الشيشان، موجها كلامه لقديروف: إن "جنودك يؤدون مهامهم على نحو جيد".وكانت قناة "الشيشان اليوم" قد نشرت، في وقت سابق، فيديو لقديروف وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا.ومن الحديث يتضح أن قديروف كان موجودا على مسافة 7 كم من العاصمة الأوكرانية كييف.وكان قديروف قد أعلن، في وقت سابق، أن 10 آلاف متطوع شيشاني في أوكرانيا يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر، في ساحة المعركة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين يطلب من قديروف إيصال تحياته للجيش الروسي في أوكرانيا

15:38 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Alexei Druzhininالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إيصال تحياته إلى جنود الجيش الروسي في أوكرانيا.
وأثنى بوتين على أداء العسكريين الروس التابعين لجمهورية الشيشان، موجها كلامه لقديروف: إن "جنودك يؤدون مهامهم على نحو جيد".
وكانت قناة "الشيشان اليوم" قد نشرت، في وقت سابق، فيديو لقديروف وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا.

وأوضح القادة لقديروف أن القوات الأوكرانية انسحبت من إحدى المناطق إلى كييف قبل ساعات من وصول القوات الروسية إليها والسيطرة عليها.

ومن الحديث يتضح أن قديروف كان موجودا على مسافة 7 كم من العاصمة الأوكرانية كييف.
وكان قديروف قد أعلن، في وقت سابق، أن 10 آلاف متطوع شيشاني في أوكرانيا يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر، في ساحة المعركة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:54 GMT
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