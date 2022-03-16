https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html

الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها

الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها

وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T19:55+0000

2022-03-16T19:55+0000

2022-03-16T20:36+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء.ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-النظام-الموالي-للنازيين-في-كييف-يمكن-أن-يحصل-على-أسلحة-نووية-في-المستقبل--1059980365.html

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