https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها
الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها
وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T19:55+0000
2022-03-16T19:55+0000
2022-03-16T20:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102232/85/1022328579_0:257:2867:1870_1920x0_80_0_0_55cc2c487a2d816a0f4e8e51d3b97f73.jpg
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء.ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-النظام-الموالي-للنازيين-في-كييف-يمكن-أن-يحصل-على-أسلحة-نووية-في-المستقبل--1059980365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102232/85/1022328579_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4a3cffd75e244f68c044245fd2af6b45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها
19:55 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 20:36 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".
وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء.
وأكد بوتين خلال اجتماع، عقد اليوم الأربعاء، حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".
ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.