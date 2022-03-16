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سلسلة انفجارات تهز قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط السورية
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https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها
الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها
وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T19:55+0000
2022-03-16T20:36+0000
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء.ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-النظام-الموالي-للنازيين-في-كييف-يمكن-أن-يحصل-على-أسلحة-نووية-في-المستقبل--1059980365.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

الكرملين: تصريحات بايدن عن بوتين لا تغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها

19:55 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 20:36 GMT 16.03.2022)
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وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".
وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين: العملية العسكرية مستمرة حتى النهاية والغرب "مزق أقنعة الخجل"
13:41 GMT

وأكد بوتين خلال اجتماع، عقد اليوم الأربعاء، حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".

ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:47 GMT
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