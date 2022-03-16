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https://arabic.sputniknews.com/20220316/تحذير-من-تناول-البصل-في-هذه-الحالة-يدمر-صحتك-1059984265.html
تحذير من تناول البصل في هذه الحالة... يدمر صحتك
تحذير من تناول البصل في هذه الحالة... يدمر صحتك
حذر خبراء الصحة من تناول البصل، في إحدى الحالات، لأنه قد يسبب أضرارا خطيرة ويدمر الصحة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:29+0000
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الصحة
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أفاد تقرير نشره موقع "بوابة أخبار اليوم"، بأن البصل النيء من المقبلات الشهية المحببة، إلا أنه يسبب خطورة كبيرة على الصحة.وأضاف التقرير أن الأطباء حذروا من كثرة تناول البصل النيء، لأن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة.وأوضح التقرير أن الأشخاص المصابين بارتفاع في ضغط الدم، يجب أن يكونوا حذرين مع البصل، لأنه يسبب عسر الهضم والحموضة المعوية.كما نصح الأطباء بضرورة الابتعاد عن تناول البصل النيء، خصوصا الأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية، والتهاب البنكرياس، والتهاب القولون، لأنهم معرضون لمضاعفات صحية خطيرة.
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الصحة

تحذير من تناول البصل في هذه الحالة... يدمر صحتك

16:29 GMT 16.03.2022
© flickr.com / Mike Mozartالبصل
البصل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© flickr.com / Mike Mozart
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حذر خبراء الصحة من تناول البصل، في إحدى الحالات، لأنه قد يسبب أضرارا خطيرة ويدمر الصحة.
أفاد تقرير نشره موقع "بوابة أخبار اليوم"، بأن البصل النيء من المقبلات الشهية المحببة، إلا أنه يسبب خطورة كبيرة على الصحة.
وأضاف التقرير أن الأطباء حذروا من كثرة تناول البصل النيء، لأن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة.
بصل أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
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وأوضح التقرير أن الأشخاص المصابين بارتفاع في ضغط الدم، يجب أن يكونوا حذرين مع البصل، لأنه يسبب عسر الهضم والحموضة المعوية.
كما نصح الأطباء بضرورة الابتعاد عن تناول البصل النيء، خصوصا الأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية، والتهاب البنكرياس، والتهاب القولون، لأنهم معرضون لمضاعفات صحية خطيرة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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