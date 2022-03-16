https://arabic.sputniknews.com/20220316/تدمير-مستودع-أسلحة-للجيش-الأوكراني-بمساعدة-الطائرة-المسيرة-فيديو-1059963140.html
تدمير مستودع أسلحة للجيش الأوكراني بمساعدة الطائرة المسيرة... فيديو
تدمير مستودع أسلحة للجيش الأوكراني بمساعدة الطائرة المسيرة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع مصورا جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:28+0000
2022-03-16T09:28+0000
2022-03-16T09:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048817666_0:239:2312:1540_1920x0_80_0_0_5e52ff3094e763dce06e82ca60117203.jpg
ويُظهر مقطع الفيديو كيف تساعد الطائرة المسيرة على تدمير مستودع أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.وأوضحت وزارة الدفاع أن إحدى وحدات مدفعية القوات المسلحة الروسية قصفت مستودعا يحتوي على صواريخ وقاذفات صواريخ ومدافع وذخائرها و20 آلية عسكرية، ودمرته مستعينة بالطائرة المسيرة لإطلاق النار على هدف محدد بدقة.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048817666_0:23:2312:1757_1920x0_80_0_0_cbaa72b2842599c32a20894dd42eed52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تدمير مستودع أسلحة للجيش الأوكراني بمساعدة الطائرة المسيرة... فيديو
09:28 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 09:37 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع مصورا جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويُظهر مقطع الفيديو كيف تساعد الطائرة المسيرة على تدمير مستودع أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.
وأوضحت وزارة الدفاع أن إحدى وحدات مدفعية القوات المسلحة الروسية قصفت مستودعا يحتوي على صواريخ وقاذفات صواريخ ومدافع وذخائرها و20 آلية عسكرية، ودمرته مستعينة بالطائرة المسيرة لإطلاق النار على هدف محدد بدقة.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.