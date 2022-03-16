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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220316/تدمير-مستودع-أسلحة-للجيش-الأوكراني-بمساعدة-الطائرة-المسيرة-فيديو-1059963140.html
تدمير مستودع أسلحة للجيش الأوكراني بمساعدة الطائرة المسيرة... فيديو
تدمير مستودع أسلحة للجيش الأوكراني بمساعدة الطائرة المسيرة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع مصورا جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:28+0000
2022-03-16T09:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويُظهر مقطع الفيديو كيف تساعد الطائرة المسيرة على تدمير مستودع أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.وأوضحت وزارة الدفاع أن إحدى وحدات مدفعية القوات المسلحة الروسية قصفت مستودعا يحتوي على صواريخ وقاذفات صواريخ ومدافع وذخائرها و20 آلية عسكرية، ودمرته مستعينة بالطائرة المسيرة لإطلاق النار على هدف محدد بدقة.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
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رصد عسكري

تدمير مستودع أسلحة للجيش الأوكراني بمساعدة الطائرة المسيرة... فيديو

09:28 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 09:37 GMT 16.03.2022)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع مصورا جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويُظهر مقطع الفيديو كيف تساعد الطائرة المسيرة على تدمير مستودع أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.
وأوضحت وزارة الدفاع أن إحدى وحدات مدفعية القوات المسلحة الروسية قصفت مستودعا يحتوي على صواريخ وقاذفات صواريخ ومدافع وذخائرها و20 آلية عسكرية، ودمرته مستعينة بالطائرة المسيرة لإطلاق النار على هدف محدد بدقة.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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