https://arabic.sputniknews.com/20220316/تراجع-أسعار-النفط-مع-انحسار-مخاوف-الإمدادات-وتزايد-إصابات-كوفيد-في-الصين-1059954223.html
تراجع أسعار النفط مع انحسار مخاوف الإمدادات وتزايد إصابات كوفيد في الصين
تراجع أسعار النفط مع انحسار مخاوف الإمدادات وتزايد إصابات كوفيد في الصين
هوت أسعار النفط أكثر من 6 في المائة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبا، أمس الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من انقطاع في الإمدادات بينما أثارت زيادة حادة في... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T03:45+0000
2022-03-16T03:45+0000
2022-03-16T03:45+0000
أسعار النفط اليوم
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وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 6.99 دولار، أو بـ6.54 في المائة، لتسجل عند التسوية 99.91 دولار للبرميل.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.57 دولار، أو بنسبة 6.38 في المائة، لتبلغ عند التسوية 96.44 دولار للبرميل.وفي وقت سابق من الجلسة هبط برنت إلى 97.44 دولار في حين سجل الخام الأمريكي 93.53 دولار، وهما أدنى مستوياتهما منذ 25 فبراير.وكانت موجة مشتريات محمومة قد دفعت الخامين القياسيين للوصول إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. ومنذ ذلك الحين خسر برنت حوالي 40 دولارا بينما هبط الخام الأمريكي أكثر من 30 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/وكالة-جونسون-يزور-السعودية-والإمارات-لإجراء-مباحثات-حول-أسعار-النفط-1059947982.html
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أسعار النفط اليوم
تراجع أسعار النفط مع انحسار مخاوف الإمدادات وتزايد إصابات كوفيد في الصين
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هوت أسعار النفط أكثر من 6 في المائة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبا، أمس الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من انقطاع في الإمدادات بينما أثارت زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 في الصين بواعث قلق بشأن الطلب.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 6.99 دولار، أو بـ6.54 في المائة، لتسجل عند التسوية 99.91 دولار للبرميل
.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.57 دولار، أو بنسبة 6.38 في المائة، لتبلغ عند التسوية 96.44 دولار للبرميل.
وهذه هي المرة الأولى منذ أواخر فبراير/شباط التي يغلق فيها الخامان القياسيان دون مستوى 100 دولار.
وفي وقت سابق من الجلسة هبط برنت إلى 97.44 دولار في حين سجل الخام الأمريكي 93.53 دولار، وهما أدنى مستوياتهما منذ 25 فبراير.
وكانت موجة مشتريات محمومة قد دفعت الخامين القياسيين للوصول إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. ومنذ ذلك الحين خسر برنت حوالي 40 دولارا بينما هبط الخام الأمريكي أكثر من 30 دولارا.