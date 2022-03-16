https://arabic.sputniknews.com/20220316/تسلا-تطرد-موظفا-نشر-مقطع-فيديو-عن-خصائص-جديدة-في-سياراتها-1059986169.html
"تسلا" تطرد موظفا نشر مقطع فيديو عن خصائص جديدة في سياراتها
"تسلا" تطرد موظفا نشر مقطع فيديو عن خصائص جديدة في سياراتها
فصلت "تسلا" موظفا يعمل ضمن فرق تطوير خاصية القائد الآلي بعدما شارك مراجعات فيديو صريحة على قناته في "يوتيوب"، توضح كيفية عمل نظام القيادة الذاتية الكامل... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:01+0000
2022-03-16T15:01+0000
2022-03-16T15:01+0000
منوعات
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بعد إقالة جون برنال، منعته "تسلا" أيضا من الوصول إلى النظام الجديد في سيارته الشخصية من طراز "موديل 3" لعام 2021، رغم عدم وجود "مخالفات" أمان في البرنامج، بحسب شبكة "سي إن بي سي".يمكن تلخيص خاصية القيادة الذاتية الكاملة التجريبية، على أنها مجموعة من ميزات مساعدة السائق الجديدة التي لم يتم الانتهاء منها أو تصحيح أخطائها بالكامل.من أهم هذه الميزات "التوجيه التلقائي في شوارع المدينة"، والذي يتيح للسيارة التنقل في البيئات الحضرية المعقدة دون أن يحتاج السائق إلى تحريك عجلة القيادة.يجب أن يحصل العملاء أولا على النظام، والذي يكلف 12 ألف دولار مقدما، أو 199 دولارا شهريا في الولايات المتحدة، ثم الحصول على درجة عالية من "سلامة السائق" والحفاظ عليها، على النحو الذي يحدده برنامج "تسلا" الذي يراقب عادات القيادة.رغم أن "تسلا" لم تضع تفاصيل مكتوبة توضح سبب طرد الموظف، فإنها وشركات أخرى في وادي السيليكون غالبا ما تعزز ثقافة الولاء، ربما يتم التسامح مع الانتقادات الداخلية، ولكن يُنظر إلى النقد في الأماكن العامة على أنه "خيانة".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيلون-ماسك-يعلن-مرور-شركتيه-تسلا-وسبيس-إكس-بأزمة-تضخم-بسبب-الأحداث-الحالية-1059877297.html
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منوعات
"تسلا" تطرد موظفا نشر مقطع فيديو عن خصائص جديدة في سياراتها
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فصلت "تسلا" موظفا يعمل ضمن فرق تطوير خاصية القائد الآلي بعدما شارك مراجعات فيديو صريحة على قناته في "يوتيوب"، توضح كيفية عمل نظام القيادة الذاتية الكامل التجريبي التابع للشركة.
بعد إقالة جون برنال، منعته "تسلا" أيضا من الوصول إلى النظام الجديد في سيارته الشخصية
من طراز "موديل 3" لعام 2021، رغم عدم وجود "مخالفات" أمان في البرنامج، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
يمكن تلخيص خاصية القيادة الذاتية الكاملة التجريبية، على أنها مجموعة من ميزات مساعدة السائق الجديدة التي لم يتم الانتهاء منها أو تصحيح أخطائها بالكامل.
من أهم هذه الميزات "التوجيه التلقائي في شوارع المدينة"، والذي يتيح للسيارة التنقل في البيئات الحضرية المعقدة دون أن يحتاج السائق إلى تحريك عجلة القيادة
.
يجب أن يحصل العملاء أولا على النظام، والذي يكلف 12 ألف دولار مقدما، أو 199 دولارا شهريا في الولايات المتحدة، ثم الحصول على درجة عالية من "سلامة السائق" والحفاظ عليها، على النحو الذي يحدده برنامج "تسلا" الذي يراقب عادات القيادة.
رغم أن "تسلا" لم تضع تفاصيل مكتوبة توضح سبب طرد الموظف، فإنها وشركات أخرى في وادي السيليكون غالبا ما تعزز ثقافة الولاء، ربما يتم التسامح مع الانتقادات الداخلية، ولكن يُنظر إلى النقد في الأماكن العامة على أنه "خيانة".