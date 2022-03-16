عربي
محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220316/تسلا-تطرد-موظفا-نشر-مقطع-فيديو-عن-خصائص-جديدة-في-سياراتها-1059986169.html
"تسلا" تطرد موظفا نشر مقطع فيديو عن خصائص جديدة في سياراتها
"تسلا" تطرد موظفا نشر مقطع فيديو عن خصائص جديدة في سياراتها
فصلت "تسلا" موظفا يعمل ضمن فرق تطوير خاصية القائد الآلي بعدما شارك مراجعات فيديو صريحة على قناته في "يوتيوب"، توضح كيفية عمل نظام القيادة الذاتية الكامل... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:01+0000
2022-03-16T15:01+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103741/20/1037412094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7992d2b7ca0bae62276f86b4318da39.jpg
بعد إقالة جون برنال، منعته "تسلا" أيضا من الوصول إلى النظام الجديد في سيارته الشخصية من طراز "موديل 3" لعام 2021، رغم عدم وجود "مخالفات" أمان في البرنامج، بحسب شبكة "سي إن بي سي".يمكن تلخيص خاصية القيادة الذاتية الكاملة التجريبية، على أنها مجموعة من ميزات مساعدة السائق الجديدة التي لم يتم الانتهاء منها أو تصحيح أخطائها بالكامل.من أهم هذه الميزات "التوجيه التلقائي في شوارع المدينة"، والذي يتيح للسيارة التنقل في البيئات الحضرية المعقدة دون أن يحتاج السائق إلى تحريك عجلة القيادة.يجب أن يحصل العملاء أولا على النظام، والذي يكلف 12 ألف دولار مقدما، أو 199 دولارا شهريا في الولايات المتحدة، ثم الحصول على درجة عالية من "سلامة السائق" والحفاظ عليها، على النحو الذي يحدده برنامج "تسلا" الذي يراقب عادات القيادة.رغم أن "تسلا" لم تضع تفاصيل مكتوبة توضح سبب طرد الموظف، فإنها وشركات أخرى في وادي السيليكون غالبا ما تعزز ثقافة الولاء، ربما يتم التسامح مع الانتقادات الداخلية، ولكن يُنظر إلى النقد في الأماكن العامة على أنه "خيانة".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيلون-ماسك-يعلن-مرور-شركتيه-تسلا-وسبيس-إكس-بأزمة-تضخم-بسبب-الأحداث-الحالية-1059877297.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103741/20/1037412094_215:0:1920:1279_1920x0_80_0_0_93ce1b0e299022deb44160f37c9f5846.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

"تسلا" تطرد موظفا نشر مقطع فيديو عن خصائص جديدة في سياراتها

15:01 GMT 16.03.2022
© Photo / CC0تسلا
تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Photo / CC0
تابعنا عبرGoogle news
فصلت "تسلا" موظفا يعمل ضمن فرق تطوير خاصية القائد الآلي بعدما شارك مراجعات فيديو صريحة على قناته في "يوتيوب"، توضح كيفية عمل نظام القيادة الذاتية الكامل التجريبي التابع للشركة.
بعد إقالة جون برنال، منعته "تسلا" أيضا من الوصول إلى النظام الجديد في سيارته الشخصية من طراز "موديل 3" لعام 2021، رغم عدم وجود "مخالفات" أمان في البرنامج، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
يمكن تلخيص خاصية القيادة الذاتية الكاملة التجريبية، على أنها مجموعة من ميزات مساعدة السائق الجديدة التي لم يتم الانتهاء منها أو تصحيح أخطائها بالكامل.
من أهم هذه الميزات "التوجيه التلقائي في شوارع المدينة"، والذي يتيح للسيارة التنقل في البيئات الحضرية المعقدة دون أن يحتاج السائق إلى تحريك عجلة القيادة.
يجب أن يحصل العملاء أولا على النظام، والذي يكلف 12 ألف دولار مقدما، أو 199 دولارا شهريا في الولايات المتحدة، ثم الحصول على درجة عالية من "سلامة السائق" والحفاظ عليها، على النحو الذي يحدده برنامج "تسلا" الذي يراقب عادات القيادة.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
إيلون ماسك يعلن مرور شركتيه "تسلا" و"سبيس إكس" بأزمة تضخم بسبب الأحداث الحالية
14 مارس, 10:06 GMT
رغم أن "تسلا" لم تضع تفاصيل مكتوبة توضح سبب طرد الموظف، فإنها وشركات أخرى في وادي السيليكون غالبا ما تعزز ثقافة الولاء، ربما يتم التسامح مع الانتقادات الداخلية، ولكن يُنظر إلى النقد في الأماكن العامة على أنه "خيانة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала