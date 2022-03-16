https://arabic.sputniknews.com/20220316/تشيزوف-تم-تجميد-معظم-التفاعلات-بين-روسيا-والاتحاد-الأوروبي-ولكن-ليس-إلى-الأبد-1059974804.html

تشيزوف: تم تجميد معظم التفاعلات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ولكن ليس إلى الأبد

تشيزوف: تم تجميد معظم التفاعلات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ولكن ليس إلى الأبد

قال فلاديمير تشيزوف، الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، إن معظم مجالات التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي مجمدة، ولكن ليس إلى الأبد. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T12:31+0000

2022-03-16T12:31+0000

2022-03-16T12:31+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وقال لقناة "روسيا 24": "في الواقع، تم تجميد معظم مجالات تفاعلنا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم تجميد أي منها إلى الأبد. لم يستخدم أحد مثل هذه الصياغة".وشدد على أنه "مع ذلك، ومن الناحية العملية، فإننا نتصرف مع مراعاة القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي".وفرضت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما علقت شركات كبرى غربية عملها في روسيا.وأعلنت واشنطن، في وقت سابق، مقاطعة النفط والغاز الروسي؛ كما قررت بريطانيا اتخاذ نفس الخطوة بشكل تدريجي، قبل نهاية العام الجاري.كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي، بحلول عام 2030.وتأتي هذه التطورات استمرارا لسلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي إليه.

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العالم, روسيا