عربي
المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/تشيزوف-تم-تجميد-معظم-التفاعلات-بين-روسيا-والاتحاد-الأوروبي-ولكن-ليس-إلى-الأبد-1059974804.html
تشيزوف: تم تجميد معظم التفاعلات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ولكن ليس إلى الأبد
تشيزوف: تم تجميد معظم التفاعلات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ولكن ليس إلى الأبد
قال فلاديمير تشيزوف، الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، إن معظم مجالات التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي مجمدة، ولكن ليس إلى الأبد. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:31+0000
2022-03-16T12:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102568/30/1025683038_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_b0fe843595d91b833c49459b4f19d035.jpg
وقال لقناة "روسيا 24": "في الواقع، تم تجميد معظم مجالات تفاعلنا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم تجميد أي منها إلى الأبد. لم يستخدم أحد مثل هذه الصياغة".وشدد على أنه "مع ذلك، ومن الناحية العملية، فإننا نتصرف مع مراعاة القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي".وفرضت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما علقت شركات كبرى غربية عملها في روسيا.وأعلنت واشنطن، في وقت سابق، مقاطعة النفط والغاز الروسي؛ كما قررت بريطانيا اتخاذ نفس الخطوة بشكل تدريجي، قبل نهاية العام الجاري.كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي، بحلول عام 2030.وتأتي هذه التطورات استمرارا لسلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي إليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الاتحاد-الأوروبي-يتجه-لفرض-حزمة-رابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1059945261.html
https://arabic.sputniknews.com/20220314/برلمان-الاتحاد-الأوروبي-يرفض-مقترحا-يحظر-بيتكوين-وعملات-مشفرة-أخرى-1059901614.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102568/30/1025683038_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_8096cb050e9c7ac6e4c143d98b9e7ad0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

تشيزوف: تم تجميد معظم التفاعلات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ولكن ليس إلى الأبد

12:31 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالمندوب الروسي الدائم لدى أوروبا فلاديمير تشيجوف
المندوب الروسي الدائم لدى أوروبا فلاديمير تشيجوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال فلاديمير تشيزوف، الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، إن معظم مجالات التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي مجمدة، ولكن ليس إلى الأبد.
وقال لقناة "روسيا 24": "في الواقع، تم تجميد معظم مجالات تفاعلنا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم تجميد أي منها إلى الأبد. لم يستخدم أحد مثل هذه الصياغة".
وشدد على أنه "مع ذلك، ومن الناحية العملية، فإننا نتصرف مع مراعاة القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي".
مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا
أمس, 17:41 GMT
وفرضت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما علقت شركات كبرى غربية عملها في روسيا.
وأعلنت واشنطن، في وقت سابق، مقاطعة النفط والغاز الروسي؛ كما قررت بريطانيا اتخاذ نفس الخطوة بشكل تدريجي، قبل نهاية العام الجاري.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي، بحلول عام 2030.
وتأتي هذه التطورات استمرارا لسلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي إليه.
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
برلمان الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحا يحظر بيتكوين وعملات مشفرة أخرى
14 مارس, 17:13 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيالمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو12:43 GMTРоссийские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала