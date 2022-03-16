تظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقروا ملفات التفرغ الآن"
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقرّوا ملفات التفرغ الآن"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
نفّذ الأساتذة والعاملون في الجامعة اللبنانية اعتصاما، بعد ظهر اليوم الأربعاء 16 مارس/آذار، أمام مدخل مجلس الوزراء اللبناني في بيروت، للمطالبة بإقرار ملف التفرّغ وبالتزامن مع انعقاد جلسة وزارية.
وقال الدكتورعامر حلواني رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لـ"سبوتنيك": "اليوم يوجد 1000 أستاذ متفرغ يجدد ملفهم سنويا، وليتم تثبيتهم يجب أن يدخلوا إلى الملاك ليحصلوا على تعويض تقاعدي وهذا ما يجعل الأستاذ متجذر في الجامعة، في ظل انخفاض عدد الأساتذة الملاك من 3000 إلى 500 أستاذ".
وأضاف: "نقول للسياسيين إنه عليهم تنحية ملف العمداء الذي هو موضوع خلاف، ويجب البت بملفاتنا وإلا عليهم مصارحة الناس عن أسباب العرقلة".
وأشار حلواني إلى أن "صندوق التعاضد الذي يعد الضمانة الصحية للأساتذة في وضع سيء جدا، فالأستاذ غير قادر على دخول المستشفى والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، والمطلوب رفع ميزانية صندوق التعاضد.
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقرّوا ملفات التفرغ الآن"
تظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقرّوا ملفات التفرغ الآن"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقال داني عثمان من اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: "نحن في شهر تشرين الأول أعلنا الإضراب المفتوح والجامعة مغلقة منذ ذلك الحين، لأنه لدينا مطلب مزمن وهو التفرّغ منذ عام 2014 ولم يتم إقراره إلى يومنا هذا، والتفرغ هو ترقي وظيفي من متعاقد بالساعة لمتعاقد بالتفرغ، بحيث يصبح للأستاذ استقرار وظيفي وانتماء للجامعة وصفة علمية ثابته".
وأشار إلى أن "الملف سقط عدة مرات سابقا إلى أنه وصل إلى مرحلة مقبولة على الصعيد السياسي، ويحتاج لجلسة مجلس وزراء لإقراره وأهمية الملف هو الحد من الهجرة بشكل عاجل في ظل هجرة أكثر من 300 أستاذ وهم من نخب الكادر التعليمي"، وتابع: "للمحافظة على الجامعة ومستواها الريادي ولوقف النزيف الحاصل يجب على الدولة غصبا عنها أن تقر هذا الملف في أول جلسة".
وذكر داني أن "العائق أمام إقرار المطلب هو ربطه بملف العمداء الذي هو محل خلاف سياسي، ومن غير المعقول أن تتعطل الجامعة اللبنانية ويتوقف 86000 طالب عن الدراسة من أجل خلاف سياسي".
وقال موسى سويدان من مدربي الجامعة اللبنانية القائمين بالأعمال الإدارية والمخبرية إن "مطلبهم هو تحويل ملفاتهم إلى عقود لا تفرغ ولا ملاك، وللأسف منذ 15 عاما هذا الملف منسي ويتم المساومة علينا، ملفنا الآن بحاجة إلى إمضاء لنستطيع أن نحصل على معاشاتنا شهريا لا كل سنتين ولا كل 5 أشهر".
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقرّوا ملفات التفرغ الآن"
تظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقرّوا ملفات التفرغ الآن"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأكد أن "الحصول على المعاش شهريا هو من أجل الاستمرار بالعمل بهذا المرفق العام، وكل الأفرقاء المتواجدين على الساحة اللبنانية على توافق بهذا الملف ولكن يتم ربطه بملف تعيين عمداء الجامعة اللبنانية الذي هو ملف خلاف".
وكان قد أصدر عمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية بياناً، يوم أمس الثلاثاء، جاء فيه: "تشهد الجامعة اللبنانية، بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف بها، مشاكل بنيوية غير مسبوقة ستؤدي إلى التعثر المطلق في سيرها مع غياب تام للسلطات المعنية عن معالجة شؤونها الأساسية وأولها زيادة موازنتها التي لا تزال على ما كانت عليه قبل تدهور قيمة العملة الوطنية".
وتابع: "ما تقدم يأتي علاوة على الملفات الأربعة المطروحة (العمداء، الملاك، التفرغ والمدربون) وهي ملفات لم تصل إلى النهايات التي تسمح بسير الجامعة وفق المسار الأكاديمي والإداري الطبيعي بشريا ولوجستيا".
وأضاف: "يهم العمداء في الجامعة اللبنانية إعلام الرأي العام أنه لا يمكن السكوت على بقاء ملفات الجامعة في خانة الإهمال والإطار الزمني المتمادي، ويحذرون من موقع المسؤولية، أن وضع الجامعة اللبنانية في منتهى الخطورة إذا استمر الاستخفاف والمماطلة والتسويف في تأمين حقوقها".
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقرّوا ملفات التفرغ الآن"
تظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقرّوا ملفات التفرغ الآن"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وختم: "يؤكد العمداء أن عدم المبادرة السريعة للحل سيؤدي إلى اتخاذ مواقف وخطوات أكثر حزما. ويهم العمداء توضيح أن هذه المطالب ليست ترفا للجامعة أو نيلا للحقوق على حساب مؤسسات أخرى، إنما يأتي هذا التحذير بهدف المحافظة على الجامعة وطلابها وضمان بقائها".