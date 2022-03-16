https://arabic.sputniknews.com/20220316/تظاهرة-للأساتذة-والعاملين-في-الجامعة-اللبنانية-أقروا-ملفات-التفرغ-الآن-1059985502.html

تظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقروا ملفات التفرغ الآن"

تظاهرة للأساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية "أقروا ملفات التفرغ الآن"

نفّذ الأساتذة والعاملون في الجامعة اللبنانية اعتصاما، بعد ظهر اليوم الأربعاء 16 مارس/آذار، أمام مدخل مجلس الوزراء اللبناني في بيروت، للمطالبة بإقرار ملف... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T15:07+0000

2022-03-16T15:07+0000

2022-03-16T15:07+0000

أخبار لبنان

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وقال الدكتورعامر حلواني رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لـ"سبوتنيك": "اليوم يوجد 1000 أستاذ متفرغ يجدد ملفهم سنويا، وليتم تثبيتهم يجب أن يدخلوا إلى الملاك ليحصلوا على تعويض تقاعدي وهذا ما يجعل الأستاذ متجذر في الجامعة، في ظل انخفاض عدد الأساتذة الملاك من 3000 إلى 500 أستاذ".وأشار حلواني إلى أن "صندوق التعاضد الذي يعد الضمانة الصحية للأساتذة في وضع سيء جدا، فالأستاذ غير قادر على دخول المستشفى والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، والمطلوب رفع ميزانية صندوق التعاضد.وقال داني عثمان من اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: "نحن في شهر تشرين الأول أعلنا الإضراب المفتوح والجامعة مغلقة منذ ذلك الحين، لأنه لدينا مطلب مزمن وهو التفرّغ منذ عام 2014 ولم يتم إقراره إلى يومنا هذا، والتفرغ هو ترقي وظيفي من متعاقد بالساعة لمتعاقد بالتفرغ، بحيث يصبح للأستاذ استقرار وظيفي وانتماء للجامعة وصفة علمية ثابته".وأشار إلى أن "الملف سقط عدة مرات سابقا إلى أنه وصل إلى مرحلة مقبولة على الصعيد السياسي، ويحتاج لجلسة مجلس وزراء لإقراره وأهمية الملف هو الحد من الهجرة بشكل عاجل في ظل هجرة أكثر من 300 أستاذ وهم من نخب الكادر التعليمي"، وتابع: "للمحافظة على الجامعة ومستواها الريادي ولوقف النزيف الحاصل يجب على الدولة غصبا عنها أن تقر هذا الملف في أول جلسة".وذكر داني أن "العائق أمام إقرار المطلب هو ربطه بملف العمداء الذي هو محل خلاف سياسي، ومن غير المعقول أن تتعطل الجامعة اللبنانية ويتوقف 86000 طالب عن الدراسة من أجل خلاف سياسي".وقال موسى سويدان من مدربي الجامعة اللبنانية القائمين بالأعمال الإدارية والمخبرية إن "مطلبهم هو تحويل ملفاتهم إلى عقود لا تفرغ ولا ملاك، وللأسف منذ 15 عاما هذا الملف منسي ويتم المساومة علينا، ملفنا الآن بحاجة إلى إمضاء لنستطيع أن نحصل على معاشاتنا شهريا لا كل سنتين ولا كل 5 أشهر".وأكد أن "الحصول على المعاش شهريا هو من أجل الاستمرار بالعمل بهذا المرفق العام، وكل الأفرقاء المتواجدين على الساحة اللبنانية على توافق بهذا الملف ولكن يتم ربطه بملف تعيين عمداء الجامعة اللبنانية الذي هو ملف خلاف".وكان قد أصدر عمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية بياناً، يوم أمس الثلاثاء، جاء فيه: "تشهد الجامعة اللبنانية، بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف بها، مشاكل بنيوية غير مسبوقة ستؤدي إلى التعثر المطلق في سيرها مع غياب تام للسلطات المعنية عن معالجة شؤونها الأساسية وأولها زيادة موازنتها التي لا تزال على ما كانت عليه قبل تدهور قيمة العملة الوطنية".وتابع: "ما تقدم يأتي علاوة على الملفات الأربعة المطروحة (العمداء، الملاك، التفرغ والمدربون) وهي ملفات لم تصل إلى النهايات التي تسمح بسير الجامعة وفق المسار الأكاديمي والإداري الطبيعي بشريا ولوجستيا".وختم: "يؤكد العمداء أن عدم المبادرة السريعة للحل سيؤدي إلى اتخاذ مواقف وخطوات أكثر حزما. ويهم العمداء توضيح أن هذه المطالب ليست ترفا للجامعة أو نيلا للحقوق على حساب مؤسسات أخرى، إنما يأتي هذا التحذير بهدف المحافظة على الجامعة وطلابها وضمان بقائها".

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