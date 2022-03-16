عربي
محكمة العدل الدولية تقضي بدعوة روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220316/تقييد-الوصول-إلى-موقع--بي-بي-سي-في-روسيا-1059987115.html
تقييد الوصول إلى موقع "بي بي سي" في روسيا
تقييد الوصول إلى موقع "بي بي سي" في روسيا
قامت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، اليوم الأربعاء، بتقييد الوصول إلى موقع شبكة "بي بي سي نيوز". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:15+0000
2022-03-16T15:15+0000
روسيا
العالم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102583/36/1025833677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06a1f5df949e15a9cd1c3ecb25748894.jpg
وبحسب الدائرة الروسية، فقد حجب الوصول إلى موقع "BBC News" على الإنترنت في روسيا، بناء على طلب من مكتب المدعي العام.وكانت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور) أعلنت عن قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداء من 25 شباط/ فبراير.ونشرت الدائرة بيانا على تلغرام، جاء فيه: "في 25 فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تقيد-الوصول-جزئيا-إلى-فيسبوك-ردا-على-إجراءاته-التعسفية-1059160307.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102583/36/1025833677_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_2deeda8f9f64d606c668839b2f751ca0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, منوعات

تقييد الوصول إلى موقع "بي بي سي" في روسيا

15:15 GMT 16.03.2022
© Fotolia / Rvlsoftحظر موقع إلكتروني
حظر موقع إلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Fotolia / Rvlsoft
تابعنا عبرGoogle news
قامت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، اليوم الأربعاء، بتقييد الوصول إلى موقع شبكة "بي بي سي نيوز".
وبحسب الدائرة الروسية، فقد حجب الوصول إلى موقع "BBC News" على الإنترنت في روسيا، بناء على طلب من مكتب المدعي العام.

ونوهت الدائرة الفيدرالية الروسية إلى أن وجود موقع في سجل تقييد الوصول لا يعني تقييدا كاملا للوصول، حيث يمكن الوصول إلى بعض الصفحات المنفصلة على الإنترنت.

انقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
روسيا تقيد الوصول جزئيا إلى "فيسبوك" ردا على إجراءاته التعسفية
25 فبراير, 16:51 GMT
وكانت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور) أعلنت عن قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداء من 25 شباط/ فبراير.
ونشرت الدائرة بيانا على تلغرام، جاء فيه: "في 25 فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала