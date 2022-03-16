https://arabic.sputniknews.com/20220316/تقييد-الوصول-إلى-موقع--بي-بي-سي-في-روسيا-1059987115.html
تقييد الوصول إلى موقع "بي بي سي" في روسيا
تقييد الوصول إلى موقع "بي بي سي" في روسيا
قامت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، اليوم الأربعاء، بتقييد الوصول إلى موقع شبكة "بي بي سي نيوز". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:15+0000
2022-03-16T15:15+0000
2022-03-16T15:15+0000
روسيا
العالم
منوعات
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وبحسب الدائرة الروسية، فقد حجب الوصول إلى موقع "BBC News" على الإنترنت في روسيا، بناء على طلب من مكتب المدعي العام.وكانت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور) أعلنت عن قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداء من 25 شباط/ فبراير.ونشرت الدائرة بيانا على تلغرام، جاء فيه: "في 25 فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تقيد-الوصول-جزئيا-إلى-فيسبوك-ردا-على-إجراءاته-التعسفية-1059160307.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, منوعات
تقييد الوصول إلى موقع "بي بي سي" في روسيا
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قامت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، اليوم الأربعاء، بتقييد الوصول إلى موقع شبكة "بي بي سي نيوز".
وبحسب الدائرة الروسية، فقد حجب الوصول إلى موقع "BBC News" على الإنترنت في روسيا، بناء على طلب من مكتب المدعي العام.
ونوهت الدائرة الفيدرالية الروسية إلى أن وجود موقع في سجل تقييد الوصول لا يعني تقييدا كاملا للوصول، حيث يمكن الوصول إلى بعض الصفحات المنفصلة على الإنترنت.
وكانت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة
على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور) أعلنت عن قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداء من 25 شباط/ فبراير.
ونشرت الدائرة بيانا على تلغرام، جاء فيه: "في 25 فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".