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لافروف: روسيا جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل
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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/تنديد-روسي-بتوريد-الأسلحة-الفتاكة-لأوكرانيا-من-يفعل-ذلك-فهو-مغامر-1059957858.html
تنديد روسي بتوريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا: من يفعل ذلك فهو مغامر
تنديد روسي بتوريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا: من يفعل ذلك فهو مغامر
وصف مسؤول في وزارة الخارجية الروسية توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا من سلوفينيا وكرواتيا بالمغامرة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:04+0000
2022-03-16T08:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال يوري بيليبسون في الحديث لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى خطط سلوفينيا وكرواتيا لإمداد نظام الحكم الأوكراني بالأسلحة الفتاكة:ولا تزال قوات نظام الحكم الأوكراني تستخدم أسلحتها الثقيلة ضد المدنيين في منطقة دونباس. واضطرت روسيا أخيرا إلى إرسال وحدات من قواتها المسلحة إلى أوكرانيا لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني. ووفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/شباط 2022 إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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رصد عسكري

تنديد روسي بتوريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا: من يفعل ذلك فهو مغامر

08:04 GMT 16.03.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAانتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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وصف مسؤول في وزارة الخارجية الروسية توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا من سلوفينيا وكرواتيا بالمغامرة.
وقال يوري بيليبسون في الحديث لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى خطط سلوفينيا وكرواتيا لإمداد نظام الحكم الأوكراني بالأسلحة الفتاكة:
على صانعي هذه المغامرة أن يأخذوا في الاعتبار ضد مَن ستستخدم هذه الأسلحة.
ولا تزال قوات نظام الحكم الأوكراني تستخدم أسلحتها الثقيلة ضد المدنيين في منطقة دونباس. واضطرت روسيا أخيرا إلى إرسال وحدات من قواتها المسلحة إلى أوكرانيا لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني. ووفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/شباط 2022 إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:08 GMT
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