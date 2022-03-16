https://arabic.sputniknews.com/20220316/تنديد-روسي-بتوريد-الأسلحة-الفتاكة-لأوكرانيا-من-يفعل-ذلك-فهو-مغامر-1059957858.html
تنديد روسي بتوريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا: من يفعل ذلك فهو مغامر
تنديد روسي بتوريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا: من يفعل ذلك فهو مغامر
وصف مسؤول في وزارة الخارجية الروسية توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا من سلوفينيا وكرواتيا بالمغامرة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:04+0000
2022-03-16T08:04+0000
2022-03-16T08:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال يوري بيليبسون في الحديث لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى خطط سلوفينيا وكرواتيا لإمداد نظام الحكم الأوكراني بالأسلحة الفتاكة:ولا تزال قوات نظام الحكم الأوكراني تستخدم أسلحتها الثقيلة ضد المدنيين في منطقة دونباس. واضطرت روسيا أخيرا إلى إرسال وحدات من قواتها المسلحة إلى أوكرانيا لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني. ووفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/شباط 2022 إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تنديد روسي بتوريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا: من يفعل ذلك فهو مغامر
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وصف مسؤول في وزارة الخارجية الروسية توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا من سلوفينيا وكرواتيا بالمغامرة.
وقال
يوري بيليبسون في الحديث لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى خطط سلوفينيا وكرواتيا لإمداد نظام الحكم الأوكراني بالأسلحة الفتاكة:
على صانعي هذه المغامرة أن يأخذوا في الاعتبار ضد مَن ستستخدم هذه الأسلحة.
ولا تزال قوات نظام الحكم الأوكراني تستخدم أسلحتها الثقيلة ضد المدنيين في منطقة دونباس. واضطرت روسيا أخيرا إلى إرسال وحدات من قواتها المسلحة إلى أوكرانيا لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني. ووفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/شباط 2022 إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.