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جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان
جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان
تحتفل الجامعة العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم 16 من مارس/ آذار. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:42+0000
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جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى مرور 14 عاما على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ.ولفت البيان إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل صكا حقوقيا يتم الرجوع إليه في إطار منظومة حقوق الإنسان العربية، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة ترسخ الهوية الوطنية للعرب وقيم حضارتهم النبيلة.ويقول البيان إن اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام يرتكز على شعار الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، ويدعو الدول العربية لاتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.وتدعو الجامعة العربية إلى استكمال تصديق الدول التي لم تصدق على هذا الميثاق، الذي دخل حيث التنفيذ منذ 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الاتحاد-البرلماني-الدولي-تونس-من-الدول-الأكثر-انتهاكا-لحقوق-البرلمانيين-1059190365.html
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جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان

09:42 GMT 16.03.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaالجلسة الافتتاحية لأسبوع التنمية المستدامة، جامعة الدول العربية، 13 فبراير/ شباط 2022
الجلسة الافتتاحية لأسبوع التنمية المستدامة، جامعة الدول العربية، 13 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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تحتفل الجامعة العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم 16 من مارس/ آذار.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى مرور 14 عاما على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ.
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الاتحاد البرلماني الدولي: تونس من الدول الأكثر انتهاكا لحقوق البرلمانيين
26 فبراير, 12:52 GMT
ولفت البيان إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل صكا حقوقيا يتم الرجوع إليه في إطار منظومة حقوق الإنسان العربية، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة ترسخ الهوية الوطنية للعرب وقيم حضارتهم النبيلة.
ويقول البيان إن اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام يرتكز على شعار الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، ويدعو الدول العربية لاتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
وتدعو الجامعة العربية إلى استكمال تصديق الدول التي لم تصدق على هذا الميثاق، الذي دخل حيث التنفيذ منذ 2008.
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