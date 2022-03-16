https://arabic.sputniknews.com/20220316/جامعة-الدول-العربية-تحتفل-باليوم-العربي-لحقوق-الإنسان-1059963660.html
جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان
جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان
تحتفل الجامعة العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم 16 من مارس/ آذار. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:42+0000
2022-03-16T09:42+0000
2022-03-16T09:42+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058495960_0:93:896:597_1920x0_80_0_0_927b312b857b62102272c258eb3e66a8.jpg
جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى مرور 14 عاما على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ.ولفت البيان إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل صكا حقوقيا يتم الرجوع إليه في إطار منظومة حقوق الإنسان العربية، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة ترسخ الهوية الوطنية للعرب وقيم حضارتهم النبيلة.ويقول البيان إن اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام يرتكز على شعار الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، ويدعو الدول العربية لاتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.وتدعو الجامعة العربية إلى استكمال تصديق الدول التي لم تصدق على هذا الميثاق، الذي دخل حيث التنفيذ منذ 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الاتحاد-البرلماني-الدولي-تونس-من-الدول-الأكثر-انتهاكا-لحقوق-البرلمانيين-1059190365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058495960_0:0:896:672_1920x0_80_0_0_d1486d0d6bae92a373b43697398d723b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن
جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان
تابعنا عبر
تحتفل الجامعة العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم 16 من مارس/ آذار.
جاء ذلك وفقا لبيان
نشره الموقع الرسمي للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى مرور 14 عاما على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ.
ولفت البيان إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل صكا حقوقيا يتم الرجوع إليه في إطار منظومة حقوق الإنسان العربية، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة ترسخ الهوية الوطنية للعرب
وقيم حضارتهم النبيلة.
ويقول البيان إن اليوم العربي لحقوق الإنسان
لهذا العام يرتكز على شعار الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، ويدعو الدول العربية لاتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
وتدعو الجامعة العربية إلى استكمال تصديق الدول
التي لم تصدق على هذا الميثاق، الذي دخل حيث التنفيذ منذ 2008.