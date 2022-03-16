https://arabic.sputniknews.com/20220316/جامعة-بطرسبورغ-الحكومية-تعلن-إنشاء-فرع-تخصصي-في-مصر-1059958945.html

جامعة بطرسبورغ الحكومية تعلن إنشاء فرع تخصصي في مصر

جامعة بطرسبورغ الحكومية تعلن إنشاء فرع تخصصي في مصر

أعلنت جامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بافتتاح فرع لها في دولة مصر، وذلك في خطوة لتعزيز التواصل وتدريب المتخصصين بمجال... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T08:23+0000

2022-03-16T08:23+0000

2022-03-16T08:23+0000

روسيا

العالم العربي

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وأصدرت الجامعة بيانا رسميا وجاء فيه: "وقعت جامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية اتفاقا لإنشاء فرع لها في جمهورية مصر العربية، حيث سيقوم القسم الجديد بالجامعة بتدريب المتخصصين في مجال الطب وطب الأسنان والتمريض". وأضاف البيان أن "الجامعة الروسية ستدعم الجامعة واحدة من أكبر مجموعات الشركات في مصر "JSC "Modern Group"، المتخصصة ليس فقط في مجال التعليم العالي والثانوي والابتدائي، ولكن أيضًا في مجال الصيدلة والبناء، حيث سيوفر ذلك للقسم الجديد الموارد اللازمة للتشغيل الفعال وتدريب الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا في مجال الطب.وتابع البيان: "في الخارج، ولا سيما في الشرق الأوسط، هناك طلب مرتفع إلى حد ما على التعليم الروسي وخاصة في مجال الطب. هناك نقص كبير في الكوادر الطبية في هذه المنطقة ونحن مستعدون لمواجهته. وهذه خطوة كبيرة في تطوير تدويل جامعة سانت بطرسبورغ وكذلك تصدير التعليم الروسي والخدمات التعليمية من جامعة سانت بطرسبورغ، والتي تتناسب تمامًا مع المهام التي حددها رئيس وحكومة روسيا".في السياق نفسه، قال نائب رئيس جامعة سان بطرسبورغ للشؤون الدولية، بيتر يابلونسكي، إن "هناك العديد من الصعوبات، لكن برنامجنا في مجال الطب العام هو الأفضل على الإطلاق في البلاد، ويسعدني أن زملائي المصريين قدّروا ذلك. مهمتنا ليست تغييرها بل تكييفها. الاتجاه الثاني من أنشطتنا طب الأسنان والتقنيات الطبية المتطورة، إضافة إلى ذلك، يرغب شركاؤنا في افتتاح كلية طب وكليات للصيدلة والعلاج الطبيعي".

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