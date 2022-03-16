https://arabic.sputniknews.com/20220316/جونسون-يقصد-النفط-والغاز-الخليجي-لتقليل-الاعتماد-على-موسكو-1059960677.html
جونسون يقصد النفط والغاز الخليجي لتقليل الاعتماد على موسكو
جونسون يقصد النفط والغاز الخليجي لتقليل الاعتماد على موسكو
يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز وتقليل الاعتماد على موسكو. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:58+0000
2022-03-16T08:58+0000
2022-03-16T09:26+0000
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وحث رئيس وزراء المملكة المتحدة الدول الأوروبية على "التخلص من هذا الإدمان"، إشارة إلى ارتباط الدول الغربية بإمدادات النفط والغاز الروسية، وقال إنه يريد دعما من "أوسع تحالف ممكن" للمساعدة في تعويض الضغوط التي يسببها ارتفاع أسعار النفط والغاز، بحسب "الغارديان".قال جونسون: "أعتقد أننا نواجه أزمة عالمية حيث من الواضح أن العدوان الروسي على أوكرانيا ساعد في إحداث ارتفاع كبير في أسعار الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار النفط"، مضيفا: "إنه أمر حيوي - إذا أردنا تجنب تعرضنا للابتزاز من قبل بوتين.. علينا أن نخرج أنفسنا من النفط والغاز الروسي".وبالإضافة إلى الضغط على المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز لتعويض انخفاض الإمدادات من روسيا، من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء تطوير إمدادات الطاقة المتجددة، وقضايا الأمن في الشرق الأوسط.وتأتي زيارة جونسون إلى السعودية بعد أنباء عن إعدام الأمير محمد بن سلمان لـ 81 رجلاً في غضون 24 ساعة.وكانت حكومة المملكة المتحدة، قد أعلنت في الأسبوع الماضي، عن خطة للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أمس الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات نشطة مع الصين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إليها باليوان، في علامة على التقارب مع بكين، وسط توتر مع واشنطن. فيما وصف مسؤول أمريكي كبير فكرة بيع السعوديين للنفط إلى الصين باليوان بأنها "غير مرجحة للغاية"، لافتا إلى أن السعوديين طرحوا الفكرة في الماضي عندما كان هناك توتر بين واشنطن والرياض.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/السعودية-تجري-محادثات-مع-الصين-لتسعير-مبيعاتها-النفطية-باليوان-بدلا-من-الدولار-1059935676.html
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العالم, بوريس جونسون, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
جونسون يقصد النفط والغاز الخليجي لتقليل الاعتماد على موسكو
08:58 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز وتقليل الاعتماد على موسكو.
وحث رئيس وزراء المملكة المتحدة الدول الأوروبية على "التخلص من هذا الإدمان"، إشارة إلى ارتباط الدول الغربية بإمدادات النفط والغاز الروسية، وقال إنه يريد دعما من "أوسع تحالف ممكن" للمساعدة في تعويض الضغوط التي يسببها ارتفاع أسعار النفط والغاز، بحسب "الغارديان
".
قال جونسون: "أعتقد أننا نواجه أزمة عالمية حيث من الواضح أن العدوان الروسي على أوكرانيا ساعد في إحداث ارتفاع كبير في أسعار الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار النفط"، مضيفا: "إنه أمر حيوي - إذا أردنا تجنب تعرضنا للابتزاز من قبل بوتين.. علينا أن نخرج أنفسنا من النفط والغاز الروسي".
وبالإضافة إلى الضغط على المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز لتعويض انخفاض الإمدادات من روسيا، من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء تطوير إمدادات الطاقة المتجددة، وقضايا الأمن في الشرق الأوسط.
وتأتي زيارة جونسون إلى السعودية بعد أنباء عن إعدام الأمير محمد بن سلمان لـ 81 رجلاً في غضون 24 ساعة.
وكانت حكومة المملكة المتحدة، قد أعلنت في الأسبوع الماضي، عن خطة للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.
يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أمس الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات نشطة مع الصين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إليها باليوان، في علامة على التقارب مع بكين، وسط توتر مع واشنطن. فيما وصف مسؤول أمريكي كبير فكرة بيع السعوديين للنفط إلى الصين
باليوان بأنها "غير مرجحة للغاية"، لافتا إلى أن السعوديين طرحوا الفكرة في الماضي عندما كان هناك توتر بين واشنطن والرياض.