https://arabic.sputniknews.com/20220316/حسن-نصرالله-معركتنا-في-الانتخابات-المقبلة-هي-معركة-حلفائنا-1059963769.html
حسن نصرالله: معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا
حسن نصرالله: معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا
قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إن "معركة الانتخابات المقبلة هي معركة الحلفاء"، مؤكدا أن حزبه سيعمل لمرشحي الحلفاء كما يعمل لمرشحيه. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:35+0000
2022-03-16T09:35+0000
2022-03-16T09:35+0000
أخبار حزب الله
أخبار لبنان
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ووصف نصر الله، في لقاء داخلي لكوادر الحزب، الانتخابات القادمة بأنها "مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية"، مشددا على أن "التجربة علمتنا أنه لا يمكن أن يغيب حزب الله عن أي حكومة في لبنان".ولفت إلى أنه "أثناء عدوان تموز 2006، وبسبب الحقد والطعن السياسي في الحكومة كنا على حافة أن نقوم بما يشبه 7 أيار في ظل الحرب مع إسرائيل، لذلك، فإن وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم".وأعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم، في وقت سابق، أن حكومة بلاده وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية.ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المالية.من جهته، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الانتخابات الماضية التي أجريت في 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، إلا أنه لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.وخلال الفترة الأخيرة، حثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب.يأتي ذلك وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات المقررة في منتصف مايو/ آيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-حكومة-لبنان-يعلن-عزوفه-عن-خوض-الانتخابات-النيابية-ويوجه-دعوة-إلى-الشعب-1059896418.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان
حسن نصرالله: معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إن "معركة الانتخابات المقبلة هي معركة الحلفاء"، مؤكدا أن حزبه سيعمل لمرشحي الحلفاء كما يعمل لمرشحيه.
ووصف نصر الله، في لقاء داخلي لكوادر الحزب
، الانتخابات القادمة بأنها "مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية"، مشددا على أن "التجربة علمتنا أنه لا يمكن أن يغيب حزب الله عن أي حكومة في لبنان".
ولفت إلى أنه "أثناء عدوان تموز 2006، وبسبب الحقد والطعن السياسي في الحكومة كنا على حافة أن نقوم بما يشبه 7 أيار في ظل الحرب مع إسرائيل، لذلك، فإن وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم".
وأكد أن "هدفنا هو الربح لنكون موجودين في كل الاستحقاقات"، لافتاً إلى أن "خصمنا لم يقدم برنامجا، والكلام فقط عن سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة حزب الله على الدولة".
وأعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم، في وقت سابق، أن حكومة بلاده وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة
(18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية.
ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المالية.
من جهته، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الانتخابات الماضية التي أجريت في 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، إلا أنه لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير
.
وخلال الفترة الأخيرة، حثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب.
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات المقررة في منتصف مايو/ آيار.