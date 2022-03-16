https://arabic.sputniknews.com/20220316/حسن-نصرالله-معركتنا-في-الانتخابات-المقبلة-هي-معركة-حلفائنا-1059963769.html

حسن نصرالله: معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا

حسن نصرالله: معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا

قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إن "معركة الانتخابات المقبلة هي معركة الحلفاء"، مؤكدا أن حزبه سيعمل لمرشحي الحلفاء كما يعمل لمرشحيه. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T09:35+0000

2022-03-16T09:35+0000

2022-03-16T09:35+0000

أخبار حزب الله

أخبار لبنان

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ووصف نصر الله، في لقاء داخلي لكوادر الحزب، الانتخابات القادمة بأنها "مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية"، مشددا على أن "التجربة علمتنا أنه لا يمكن أن يغيب حزب الله عن أي حكومة في لبنان".ولفت إلى أنه "أثناء عدوان تموز 2006، وبسبب الحقد والطعن السياسي في الحكومة كنا على حافة أن نقوم بما يشبه 7 أيار في ظل الحرب مع إسرائيل، لذلك، فإن وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم".وأعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم، في وقت سابق، أن حكومة بلاده وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية.ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المالية.من جهته، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الانتخابات الماضية التي أجريت في 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، إلا أنه لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.وخلال الفترة الأخيرة، حثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب.يأتي ذلك وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات المقررة في منتصف مايو/ آيار.

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