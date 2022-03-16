https://arabic.sputniknews.com/20220316/خام-برنت-يتجاوز-100-دولار-مجددا-رغم-المخاوف-بشأن-الطلب-العالمي-1059981747.html
خام برنت يتجاوز 100 دولار مجددا رغم المخاوف بشأن الطلب العالمي
خام برنت يتجاوز 100 دولار مجددا رغم المخاوف بشأن الطلب العالمي
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وتجاوز خام "برنت" مستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى، وسط شكوك بشأن إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا،... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:03+0000
2022-03-16T14:03+0000
2022-03-16T14:03+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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وقال ستيفن برينوك من شركة "بي في إم" لتجارة النفط لوكالة "رويترز": "المخاوف من تعطل الإمدادات خففت من بوادر التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، فإن إنهاء الصراع لا يزال يبدو بعيد المنال".وقرب الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1% إلى نحو 101 دولار للبرميل بحلول الساعة 1225 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس 103.70 دولار في وقت سابق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 97.78 دولار.أغلق النفط الخام دون مستوى 100 دولار يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى منذ أواخر فبراير/ شباط. بلغت الأسعار أعلى مستوى لها في 14 عاما في 7 مارس/ آذار، لكن خام برنت انخفض منذ ذلك الحين بنحو 40 دولارا للبرميل.وجاء انخفاض الأسعار أيضا في أعقاب صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الذي خفض توقعاتها للطلب على النفط لعام 2022، وسط قلق بشأن الطلب الصيني بعد إضرار البلاد إلى إغلاق مناطق كبيرة بسبب تدهور الوضع الوبائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/هل-يشكل-تحول-السعودية-إلى-اليوان-في-تسعير-النفط-تهديدا-حقيقيا-للدولار-1059949330.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
خام برنت يتجاوز 100 دولار مجددا رغم المخاوف بشأن الطلب العالمي
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وتجاوز خام "برنت" مستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى، وسط شكوك بشأن إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، ورغم مخاوف من ضعف الطلب العالمي.
وقال ستيفن برينوك من شركة "بي في إم" لتجارة النفط لوكالة "رويترز": "المخاوف من تعطل الإمدادات خففت من بوادر التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، فإن إنهاء الصراع لا يزال يبدو بعيد المنال".
وقرب الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1% إلى نحو 101 دولار للبرميل بحلول الساعة 1225 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس 103.70 دولار في وقت سابق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 97.78 دولار.
أغلق النفط الخام دون مستوى 100 دولار
يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى منذ أواخر فبراير/ شباط. بلغت الأسعار أعلى مستوى لها في 14 عاما في 7 مارس/ آذار، لكن خام برنت انخفض منذ ذلك الحين بنحو 40 دولارا للبرميل.
وجاء انخفاض الأسعار أيضا في أعقاب صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الذي خفض توقعاتها للطلب
على النفط لعام 2022، وسط قلق بشأن الطلب الصيني بعد إضرار البلاد إلى إغلاق مناطق كبيرة بسبب تدهور الوضع الوبائي.