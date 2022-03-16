https://arabic.sputniknews.com/20220316/خبير-تركيا-لا-تريد-خسارة-روسيا-1059979531.html
خبير: تركيا لا تريد خسارة روسيا
خبير: تركيا لا تريد خسارة روسيا
نناقش في حلقة اليوم: وزير الخارجية التركي في روسيا ثم أوكرانيا، وزيلينسكي يجتمع برؤساء وزراء أوروبيين؛ بولندا تقترح إرسال بعثة حفظ سلام للناتو إلى أوكرانيا؛... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:24+0000
2022-03-16T13:24+0000
2022-03-16T13:24+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: تركيا لا تريد خسارة روسيا
خبير: تركيا لا تريد خسارة روسيا
يجري وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في موسكو وكييف، مباحثات في إطار المساعي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، مهند حافظ أوغلو:خبير: روسيا ترسم خارطة جيوسياسية للعالمقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يكون تنازلا لروسيا، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المعركة مستمرة من أجل بناء مستقبل النظام العالمي.حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: تركيا لا تريد خسارة روسيا
تابعنا عبر
نناقش في حلقة اليوم: وزير الخارجية التركي في روسيا ثم أوكرانيا، وزيلينسكي يجتمع برؤساء وزراء أوروبيين؛ بولندا تقترح إرسال بعثة حفظ سلام للناتو إلى أوكرانيا؛ واشنطن تعتبر تراجع كييف عن الانضمام للناتو ليس تنازلا لموسكو، اضطهاد للروس في الولايات المتحدة؛ السعودية تتجه للتعامل مع الصين باليوان بدلا من الدولار.
يجري وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في موسكو وكييف
، مباحثات في إطار المساعي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
" قال الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، مهند حافظ أوغلو:
"تركيا تسعى للحفاظ على التوازن في هذه الأزمة، لأن هذه المرحلة حساسة دوليا، وهناك تغيرات قادمة لا محالة، ومن مصلحة أنقرة ألا تثق بالغرب، وألا تخسر روسيا، ولذلك رفضت أن تنخرط في العقوبات".
خبير: روسيا ترسم خارطة جيوسياسية للعالم
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يكون تنازلا لروسيا، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المعركة مستمرة من أجل بناء مستقبل النظام العالمي
.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود
":
"روسيا بهذه المعركة ترسم جغرافية جديدة للعالم، وليس نظاما عالميا جديدا بمفهوم سياسي فقط، وسنرى الكثير من الدول التي ارتمت بأحضان واشنطن في السنوات السابقة، وتحديدا منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، بدأت تراجع مواقفها، وتغير من سياساتها".
التفاصيل في الملف الصوتي...