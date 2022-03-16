https://arabic.sputniknews.com/20220316/دبلوماسي-أمريكي-إسرائيل-لا-تتخذ-خطوة-واحدة-بشأن-أوكرانيا-دون-استشارة-واشنطن-1059986388.html
دبلوماسي أمريكي: إسرائيل لا تتخذ خطوة واحدة بشأن أوكرانيا دون استشارة واشنطن
دبلوماسي أمريكي: إسرائيل لا تتخذ خطوة واحدة بشأن أوكرانيا دون استشارة واشنطن
قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايديس، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب لا تتخذ خطوة واحدة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا دون استشارة واشنطن بشأنها، بما في ذلك... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:04+0000
2022-03-16T15:04+0000
2022-03-16T15:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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أخبار إسرائيل اليوم
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فلاديمير بوتين
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جاء ذلك في تصريحات أدى بها نايديس خلال لقاء افتراضي جمعه مع نشطاء "حركة السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بحسب قناة i24news الإسرائيلية في نسختها العربية.وقال نايديس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال دائم مع حكومة نفتالي بينيت في إسرائيل بشأن أوكرانيا، معربا عن ارتياحه لدور الوسيط الذي يقوم به بينيت للمساعدة في حل النزاع.وتابع: "نحن سعداء للغاية بمواقف الدول المشاركة كوسطاء، بما في ذلك إسرائيل"، مؤكدا أن هؤلاء القادة "وضعوا أنفسهم في موقف محفوف بالمخاطر من خلال وضع أنفسهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت التوسط بين روسيا وأوكرانيا، وسبق أن زار موسكو الأسبوع الماضي والتقى الرئيس بوتين، كما أجرى عددا من المكالمات الهاتفية مع كل من الرئيسين الروسي والأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
دبلوماسي أمريكي: إسرائيل لا تتخذ خطوة واحدة بشأن أوكرانيا دون استشارة واشنطن
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قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايديس، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب لا تتخذ خطوة واحدة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا دون استشارة واشنطن بشأنها، بما في ذلك محاولة التوسط بين موسكو وكييف.
جاء ذلك في تصريحات أدى بها نايديس خلال لقاء افتراضي جمعه مع نشطاء "حركة السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بحسب قناة i24news
الإسرائيلية في نسختها العربية.
وقال نايديس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال دائم مع حكومة نفتالي بينيت في إسرائيل بشأن أوكرانيا، معربا عن ارتياحه لدور الوسيط الذي يقوم به بينيت للمساعدة في حل النزاع.
ومضى قائلا: "إسرائيل لا تتخذ خطوة واحدة فيما يتعلق بأوكرانيا دون استشارة البيت الأبيض، لقد فعل الإسرائيليون كل ما طلبناه منهم بشأن روسيا".
وتابع: "نحن سعداء للغاية بمواقف الدول المشاركة كوسطاء، بما في ذلك إسرائيل"، مؤكدا أن هؤلاء القادة "وضعوا أنفسهم في موقف محفوف بالمخاطر من خلال وضع أنفسهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي
بينيت التوسط بين روسيا وأوكرانيا، وسبق أن زار موسكو الأسبوع الماضي والتقى الرئيس بوتين، كما أجرى عددا من المكالمات الهاتفية مع كل من الرئيسين الروسي والأوكراني.