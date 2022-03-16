https://arabic.sputniknews.com/20220316/رئيس-الوفد-الروسي-يوضح-ما-يدور-في-المفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-1059993510.html
رئيس الوفد الروسي يوضح ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني
رئيس الوفد الروسي يوضح ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني
أوضح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T17:12+0000
2022-03-16T17:12+0000
2022-03-16T17:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ميدينسكي: "تجري المفاوضات كل يوم، من الصباح إلى المساء، عبر الفيديو، ويشارك فيها المحامون واختصاصيو الشؤون الدولية وممثو وزارتي الدفاع".وأضاف: "هناك تقدم في عدد من المواقف، تتم مناقشة كل رقم وكل حرف في الاتفاقيات بعناية، لأنها يجب أن تكون اتفاقيات للأجيال القادمة".وتابع: "أوكرانيا تقدم نسخة "نمساوية" أو "سويدية" من دولة محايدة منزوعة السلاح سيكون لها جيشها وقواتها البحرية، وهذا ما تتم مناقشته من قبل وزارة الدفاع".وأشار إلى أنه تم التطرق أيضًا إلى موضوع العقوبات ضد روسيا، والتي "لا تشبه العقوبات، بل بحرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل في التاريخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/ميدينسكي-عناوين-التفاوض-الأساسية-مع-كييف-هي-وضع-شبه-جزيرة-القرم-ومنطقة-دونباس-1059962455.html
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روسيا
رئيس الوفد الروسي يوضح ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني
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أوضح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني.
وقال ميدينسكي: "تجري المفاوضات كل يوم، من الصباح إلى المساء، عبر الفيديو، ويشارك فيها المحامون واختصاصيو الشؤون الدولية وممثو وزارتي الدفاع".
وأضاف: "هناك تقدم في عدد من المواقف، تتم مناقشة كل رقم وكل حرف في الاتفاقيات بعناية، لأنها يجب أن تكون اتفاقيات للأجيال القادمة".
وتابع: "أوكرانيا تقدم نسخة "نمساوية" أو "سويدية" من دولة محايدة منزوعة السلاح سيكون لها جيشها وقواتها البحرية، وهذا ما تتم مناقشته من قبل وزارة الدفاع".
وأشار إلى أنه تم التطرق أيضًا إلى موضوع العقوبات ضد روسيا، والتي "لا تشبه العقوبات، بل بحرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل في التاريخ".