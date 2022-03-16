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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/رئيس-الوفد-الروسي-يوضح-ما-يدور-في-المفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-1059993510.html
رئيس الوفد الروسي يوضح ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني
رئيس الوفد الروسي يوضح ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني
أوضح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T17:12+0000
2022-03-16T17:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ميدينسكي: "تجري المفاوضات كل يوم، من الصباح إلى المساء، عبر الفيديو، ويشارك فيها المحامون واختصاصيو الشؤون الدولية وممثو وزارتي الدفاع".وأضاف: "هناك تقدم في عدد من المواقف، تتم مناقشة كل رقم وكل حرف في الاتفاقيات بعناية، لأنها يجب أن تكون اتفاقيات للأجيال القادمة".وتابع: "أوكرانيا تقدم نسخة "نمساوية" أو "سويدية" من دولة محايدة منزوعة السلاح سيكون لها جيشها وقواتها البحرية، وهذا ما تتم مناقشته من قبل وزارة الدفاع".وأشار إلى أنه تم التطرق أيضًا إلى موضوع العقوبات ضد روسيا، والتي "لا تشبه العقوبات، بل بحرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل في التاريخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/ميدينسكي-عناوين-التفاوض-الأساسية-مع-كييف-هي-وضع-شبه-جزيرة-القرم-ومنطقة-دونباس-1059962455.html
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روسيا

رئيس الوفد الروسي يوضح ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني

17:12 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev / الذهاب إلى بنك الصورمساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي (يسار) ، وممثل مجلس الدوما الروسي حول القضايا الدولية ليونيد سلوتسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي (يسار) ، وممثل مجلس الدوما الروسي حول القضايا الدولية ليونيد سلوتسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev
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أوضح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، ما يدور في المفاوضات مع الجانب الأوكراني.
وقال ميدينسكي: "تجري المفاوضات كل يوم، من الصباح إلى المساء، عبر الفيديو، ويشارك فيها المحامون واختصاصيو الشؤون الدولية وممثو وزارتي الدفاع".
وأضاف: "هناك تقدم في عدد من المواقف، تتم مناقشة كل رقم وكل حرف في الاتفاقيات بعناية، لأنها يجب أن تكون اتفاقيات للأجيال القادمة".
وتابع: "أوكرانيا تقدم نسخة "نمساوية" أو "سويدية" من دولة محايدة منزوعة السلاح سيكون لها جيشها وقواتها البحرية، وهذا ما تتم مناقشته من قبل وزارة الدفاع".
وأشار إلى أنه تم التطرق أيضًا إلى موضوع العقوبات ضد روسيا، والتي "لا تشبه العقوبات، بل بحرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل في التاريخ".
،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
ميدينسكي: عناوين التفاوض الأساسية مع كييف هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:29 GMT
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