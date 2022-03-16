https://arabic.sputniknews.com/20220316/رئيس-وزراء-إسرائيل-يعلق-على-تدشين-خط-طيران-مباشر-بين-تل-أبيب-وشرم-الشيخ-1059967980.html

رئيس وزراء إسرائيل يعلق على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ

رئيس وزراء إسرائيل يعلق على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب ومدينة شرم الشيخ المصرية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T10:58+0000

2022-03-16T10:58+0000

2022-03-16T10:58+0000

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وقال بينيت في بيان اليوم الأربعاء: "إنها خطوة أخرى في تدفئة معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية".وأوضح أنه تم البحث في هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمعه، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي عُقد في مدينة شرم الشيخ، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.وأشار إلى أنه على مدار الأيام الأخيرة تم إعداد الترتيب بين الدولتين، والذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه يوم أمس في مصر من قبل وفد إسرائيلي بقيادة جهاز الأمن العام.كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد تعاون جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع هيئة الأمن القومي وغيرها من الجهات مع الحكومة المصرية، بهدف إعداد مسار آمن يسمح بتشغيل الخط.وفي وقت سابق اليوم، اتفقت مصر وإسرائيل على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، والتي سيتم في إطارها تدشين خط جديد سينطلق من مطار بن غوريون الدولي باتجاه مدينة شرم الشيخ.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/مصر-وإسرائيل-تتفقان-على-تدشين-خط-طيران-مباشر-بين-تل-أبيب-وشرم-الشيخ-بداية-من-الشهر-المقبل-1059966352.html

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