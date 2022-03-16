https://arabic.sputniknews.com/20220316/رئيس-وزراء-بريطانيا-أوضحنا-لبوتين-استحالة-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-في-وقت-قريب-1059966190.html

رئيس وزراء بريطانيا: أوضحنا لبوتين استحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو في وقت قريب

رئيس وزراء بريطانيا: أوضحنا لبوتين استحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو في وقت قريب

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T10:32+0000

2022-03-16T10:32+0000

2022-03-16T10:32+0000

العالم

بريطانيا

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن جونسون، لدى وصوله إلى الإمارات في جولة تشمل السعودية أيضا؛ قوله، "تحدثت مع فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى أمس. وأفهم ما يقوله عن الناتو والواقع الذي يقصده. وقد قال الجميع دائمًا، وقد أوضحنا [للرئيس الروسي فلاديمير] لبوتين، أنه من المستحيل أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو، في القريب العاجل".وأضاف:ووصل رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة تهدف لتهدئة أسواق الطاقة العالمية؛ وحث الدولتين على زيادة إمدادات النفط إلى أوروبا.وقال جونسون، عبر "تويتر":إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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