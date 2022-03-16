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https://arabic.sputniknews.com/20220316/رغم-العقوبات-على-أبراموفيتش-تشيلسي-يبلغ-دور-الثمانية-في-دوري-الأبطال-1060000704.html
رغم العقوبات على أبراموفيتش.. تشيلسي يبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال
رغم العقوبات على أبراموفيتش.. تشيلسي يبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال
تجاوز تشيلسي مشاكله خارج الملعب ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على مضيفه ليل اليوم الأربعاء، ليكمل انتصاره 4-1 في النتيجة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T22:28+0000
2022-03-16T22:28+0000
نادي تشيلسي
رومان أبراموفيتش
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تجاوز تشيلسي مشاكله خارج الملعب ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على مضيفه ليل اليوم الأربعاء، ليكمل انتصاره 4-1 في النتيجة الإجمالية.وهيمن ليل بطل فرنسا على اللعب لفترات طويلة وافتتح التسجيل عن طريق بوراك يلماظ من ركلة جزاء في الشوط الأول، لكنه افتقد الدقة أمام المرمى ودفع ثمنا غاليا لافتقاره إلى التركيز.وأظهر تشيلسي، الذي يعمل بموجب ترخيص خاص من الحكومة البريطانية تسبب في الحد من إنفاقه وأثر على سير العمل بالنادي، الكثير من التماسك ليتأهل بسهولة إلى دور الثمانية.
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نادي تشيلسي, رومان أبراموفيتش

رغم العقوبات على أبراموفيتش.. تشيلسي يبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال

22:28 GMT 16.03.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEMفرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية
فرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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تجاوز تشيلسي مشاكله خارج الملعب ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على مضيفه ليل اليوم الأربعاء، ليكمل انتصاره 4-1 في النتيجة الإجمالية.
تجاوز تشيلسي مشاكله خارج الملعب ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على مضيفه ليل اليوم الأربعاء، ليكمل انتصاره 4-1 في النتيجة الإجمالية.
وانتصر الفريق الإنجليزي، الذي لعب في خضم العقوبات الموقعة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بفضل هدفي كريستيان بوليسيك وسيزار أزبليكويتا.
وهيمن ليل بطل فرنسا على اللعب لفترات طويلة وافتتح التسجيل عن طريق بوراك يلماظ من ركلة جزاء في الشوط الأول، لكنه افتقد الدقة أمام المرمى ودفع ثمنا غاليا لافتقاره إلى التركيز.
وأظهر تشيلسي، الذي يعمل بموجب ترخيص خاص من الحكومة البريطانية تسبب في الحد من إنفاقه وأثر على سير العمل بالنادي، الكثير من التماسك ليتأهل بسهولة إلى دور الثمانية.
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