https://arabic.sputniknews.com/20220316/رفضتها-أنصارالله-تسريبات-عن-نية-مجلس-التعاون-دعوة-الجماعة-للمشاركة-في-مشاورات-الرياض-1059979915.html
رفضتها "أنصارالله"... تسريبات عن نية مجلس التعاون دعوة الجماعة للمشاركة في مشاورات الرياض
رفضتها "أنصارالله"... تسريبات عن نية مجلس التعاون دعوة الجماعة للمشاركة في مشاورات الرياض
تناقش الحلقة الأنباء حول نية مجلس التعاون الخليجي بدء مشاورات في العاصمة السعودية الرياض، في محاولة لإنهاء النزاع الدامي في اليمن مع دخول الحرب في هذا البلد... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:33+0000
2022-03-16T13:33+0000
2022-03-16T13:33+0000
راديو
بانوراما
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رفضتها "أنصارالله".. تسريبات عن نية مجلس التعاون دعوة الحركة للمشاركة في مشاورات الرياض
رفضتها "أنصارالله".. تسريبات عن نية مجلس التعاون دعوة الحركة للمشاركة في مشاورات الرياض
وقال مسؤلان خليجيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب في اليمن، وأن وفد جماعة "أنصار الله" سيكونون ضيوفًا على الأمين العام لمجلس التعاون في مقر المجلس بالرياض، إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات.وتعليقًأ على التقارير، قال عضو المكتب السياسي الأعلى في "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، إنه "في الواقع دعوة الرياض، والرياض طرف في الحرب وليست وسيطا".بينما قال المختص في الشأن اليمني، أحمد المؤيد، خلال مقابلة مع "بانوراما"ورأى المؤيد أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
رفضتها "أنصارالله"... تسريبات عن نية مجلس التعاون دعوة الجماعة للمشاركة في مشاورات الرياض
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تناقش الحلقة الأنباء حول نية مجلس التعاون الخليجي بدء مشاورات في العاصمة السعودية الرياض، في محاولة لإنهاء النزاع الدامي في اليمن مع دخول الحرب في هذا البلد عامها الثامن.
وقال مسؤلان خليجيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب في اليمن، وأن وفد جماعة "أنصار الله" سيكونون ضيوفًا على الأمين العام لمجلس التعاون في مقر المجلس بالرياض، إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات.
وتعليقًأ على التقارير، قال عضو المكتب السياسي الأعلى في "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، إنه "في الواقع دعوة الرياض، والرياض طرف في الحرب وليست وسيطا".
بينما قال المختص في الشأن اليمني، أحمد المؤيد، خلال مقابلة مع "بانوراما
"
"إطلاق هذه الدعوة يأتي للإيحاء بوجود مبادرات للسلام، وأن صنعاء ترفضها.
"عقد المشاورات في الرياض يظهرها كوسيط وليس كطرف في الحرب، ومن شأن ذلك سحب مسؤوليتها عن المشاركة في الحرب اليمنية".
التفاصيل في الملف الصوتي...