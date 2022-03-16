https://arabic.sputniknews.com/20220316/ركاب-طائرة-يغنون-بيبي-شارك-لجعل-أحد-الأطفال-يتوقف-عن-البكاء-فيديو-1059964500.html
ركاب طائرة يغنون "بيبي شارك" لجعل أحد الأطفال يتوقف عن البكاء... فيديو
ركاب طائرة يغنون "بيبي شارك" لجعل أحد الأطفال يتوقف عن البكاء... فيديو
شارك ركاب طائرة في أداء جماعي لمقطع من أغنية الأطفال التعليمية الشهيرة "بيبي شارك" خلال إحدى الرحلات الجوية لإسكات طفل يبكي. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:01+0000
2022-03-16T10:01+0000
2022-03-16T10:01+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ركاب الطائرة تأثروا عندما شاهدوا أحد الركاب يحمل طفلا صغيرا يبكي بينما يحاول الأب إيقافه دون جدوى.ولذلك قرر الركاب أن يقوموا بأداء جماعي لأغنية "بيبي شارك" مع التصفيق حتى يلفتوا انتباه الطفل ويساعدوا جهود والده في جعله يتوقف عن البكاء.ولفتت الصحيفة إلى أن الطفل توقف فعلا عن البكاء وبدأ يبتسم للركاب، مشيرة إلى أن والده عبر عن عرفانه لما لاقاه من استجابة وتعاطف من ركاب الطائرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
ركاب طائرة يغنون "بيبي شارك" لجعل أحد الأطفال يتوقف عن البكاء... فيديو
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شارك ركاب طائرة في أداء جماعي لمقطع من أغنية الأطفال التعليمية الشهيرة "بيبي شارك" خلال إحدى الرحلات الجوية لإسكات طفل يبكي.
ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ركاب الطائرة تأثروا عندما شاهدوا أحد الركاب يحمل طفلا صغيرا
يبكي بينما يحاول الأب إيقافه دون جدوى.
ولذلك قرر الركاب أن يقوموا بأداء جماعي لأغنية "بيبي شارك" مع التصفيق حتى يلفتوا انتباه الطفل
ويساعدوا جهود والده في جعله يتوقف عن البكاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطفل توقف فعلا عن البكاء وبدأ يبتسم للركاب، مشيرة إلى أن والده عبر عن عرفانه لما لاقاه من استجابة وتعاطف من ركاب الطائرة
.