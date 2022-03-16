https://arabic.sputniknews.com/20220316/روبوت-الماعز-الياباني-الجديد-يبهر-زوار-معرض-طوكيو-فيديو-1059987393.html
روبوت "الماعز" الياباني الجديد يبهر زوار معرض طوكيو... فيديو
روبوت "الماعز" الياباني الجديد يبهر زوار معرض طوكيو... فيديو
كشفت شركة الدراجات النارية اليابانية "كاواساكي" عن روبوت غير عادي رباعي الأرجل يشبه الماعز في العرض الأول بمعرض الروبوتات العالمي في طوكيو. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:18+0000
2022-03-16T15:18+0000
2022-03-16T15:26+0000
منوعات
مجتمع
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تم تسمية الروبوت "Bex"، مشتقة من الكلمة الإنجليزية تعني الوعل ("الماعز الجبلي" أو "الوعل").تم إنشاء الجهاز كجزء من برنامج "Kaleido" الياباني، الذي تم تنظيمه في عام 2015 لتطوير الروبوتات البشرية.يمكن استخدام الروبوت كمركبة قادرة على حمل أشخاص يصل وزنهم إلى 100 كغ. يمكن للراكب التحكم في الروبوت باستخدام عجلة قيادة خاصة تمتد من "ظهره".حتى الآن، لم تحدد الشركة مواصفات "Bex"، التي لا تزال قيد التطوير، ومن الممكن أن تقوم هذه الروبوتات في المستقبل بنقل البضائع في المستودعات والمصانع.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الإمارات-تنفذ-أول-جراحة-عمود-فقري-باستخدام-الروبوت-في-الشرق-الأوسط-1059950448.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
روبوت "الماعز" الياباني الجديد يبهر زوار معرض طوكيو... فيديو
15:18 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
كشفت شركة الدراجات النارية اليابانية "كاواساكي" عن روبوت غير عادي رباعي الأرجل يشبه الماعز في العرض الأول بمعرض الروبوتات العالمي في طوكيو.
تم تسمية الروبوت "Bex"، مشتقة من الكلمة الإنجليزية تعني الوعل ("الماعز الجبلي" أو "الوعل").
تم إنشاء الجهاز كجزء من برنامج "Kaleido" الياباني، الذي تم تنظيمه في عام 2015 لتطوير الروبوتات البشرية.
يمكن استخدام الروبوت كمركبة قادرة على حمل أشخاص يصل وزنهم إلى 100 كغ. يمكن للراكب التحكم في الروبوت باستخدام عجلة قيادة خاصة تمتد من "ظهره".
حتى الآن، لم تحدد الشركة مواصفات "Bex"، التي لا تزال قيد التطوير، ومن الممكن أن تقوم هذه الروبوتات في المستقبل بنقل البضائع في المستودعات والمصانع.