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روسيا تتوقع تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لليبيا في أقرب وقت ممكن
روسيا تتوقع تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لليبيا في أقرب وقت ممكن
قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تتوقع تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا في أقرب... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:05+0000
2022-03-16T16:05+0000
العالم العربي
روسيا
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وقال بوليانسكي: "نتوقع أن يتم تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن، والذي أصبح عمله من أجل تحقيق تسوية شاملة مطلوبًا أكثر من أي وقت مضى. الموقف الروسي لم يتغير، يجب أن يكون الترشيح مقبولًا لليبيين أنفسهم، بدعم من المناطق".وعلى حد قوله، فإن روسيا قلقة من أنه على خلفية الأحداث الجارية التي لها تأثير خطير على الوضع السياسي في ليبيا، فإن أعضاء مجلس الأمن يتلقون معلومات محدودة للغاية من الأمين العام للأمم المتحدة حول أنشطة مستشاره الخاص بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.استقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيس في 10 ديسمبر/كانون الأول. وظل منصب المبعوث الخاص شاغرا لفترة طويلة بعد استقالة غسان سلامة في مارس/آذار 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/استقالة-المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يان-كوبيش-1052647869.html
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العالم العربي, روسيا

روسيا تتوقع تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لليبيا في أقرب وقت ممكن

16:05 GMT 16.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تتوقع تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن.
وقال بوليانسكي: "نتوقع أن يتم تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن، والذي أصبح عمله من أجل تحقيق تسوية شاملة مطلوبًا أكثر من أي وقت مضى. الموقف الروسي لم يتغير، يجب أن يكون الترشيح مقبولًا لليبيين أنفسهم، بدعم من المناطق".
وعلى حد قوله، فإن روسيا قلقة من أنه على خلفية الأحداث الجارية التي لها تأثير خطير على الوضع السياسي في ليبيا، فإن أعضاء مجلس الأمن يتلقون معلومات محدودة للغاية من الأمين العام للأمم المتحدة حول أنشطة مستشاره الخاص بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.
استقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيس في 10 ديسمبر/كانون الأول. وظل منصب المبعوث الخاص شاغرا لفترة طويلة بعد استقالة غسان سلامة في مارس/آذار 2020.
يان كوبيش مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش
23 نوفمبر 2021, 16:01 GMT
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