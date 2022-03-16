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https://arabic.sputniknews.com/20220316/روسيا-تجد-بديلا-لـإنستغرام-الأمريكي-1059969114.html
روسيا تجد بديلا لـ"إنستغرام" الأمريكي
روسيا تجد بديلا لـ"إنستغرام" الأمريكي
يتم قريبا إطلاق موقع إلكتروني جديد من روسيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:18+0000
2022-03-16T11:18+0000
روسيا
تكنولوجيا
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ويحمل الموقع الإلكتروني الجديد الذي تطلقه روسيا في يوم 28 مارس/آذار 2022، اسم "روسغرام" وهو بديل روسي لموقع أو تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه شركة "ميتا" الأمريكية.وكانت شركة "ميتا" قد انضمت إلى حملة الافتراءات التي تشنها الدول الغربية ضد روسيا، فلم تر الأخيرة مفرا من حظر "إنستغرام".ورأت روسيا في الوقت نفسه أن من الضروري أن يوجد تطبيق آخر يستفيد منه مستخدمو "إنستغرام" المحظور، فتم إنشاء "روسغرام".ويتاح الوصول إلى خدمة "روسغرام" أولاً لكبار مديري المواقع على شبكة الإنترنت وشركاء مؤسسي "روسغرام"، فيما يتاح الوصول إلى "روسغرام" لعامة الشعب في أبريل/نيسان 2022.
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روسيا, تكنولوجيا

روسيا تجد بديلا لـ"إنستغرام" الأمريكي

11:18 GMT 16.03.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchezانستغرام
انستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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يتم قريبا إطلاق موقع إلكتروني جديد من روسيا.
ويحمل الموقع الإلكتروني الجديد الذي تطلقه روسيا في يوم 28 مارس/آذار 2022، اسم "روسغرام" وهو بديل روسي لموقع أو تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه شركة "ميتا" الأمريكية.
وكانت شركة "ميتا" قد انضمت إلى حملة الافتراءات التي تشنها الدول الغربية ضد روسيا، فلم تر الأخيرة مفرا من حظر "إنستغرام".
ورأت روسيا في الوقت نفسه أن من الضروري أن يوجد تطبيق آخر يستفيد منه مستخدمو "إنستغرام" المحظور، فتم إنشاء "روسغرام".
ويتاح الوصول إلى خدمة "روسغرام" أولاً لكبار مديري المواقع على شبكة الإنترنت وشركاء مؤسسي "روسغرام"، فيما يتاح الوصول إلى "روسغرام" لعامة الشعب في أبريل/نيسان 2022.
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