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https://arabic.sputniknews.com/20220316/روسيا-تحدد-مكانتها-في-العالم-1059960847.html
روسيا تحدد مكانتها في العالم
روسيا تحدد مكانتها في العالم
لا يمكن أن تتراجع روسيا عن الدفاع عن استقلالها وسيادتها. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:01+0000
2022-03-16T09:01+0000
روسيا
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أكد ذلك مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، مشيرا إلى أن روسيا تتمسك دائما بالحق في تقرير مصيرها بنفسها.ووفق ناريشكين، فإن السيادة هو الحق في تقرير المصير من خلال الاعتماد على الذات، وضمان رفاه المواطنين والمحافظة على كرامتهم وتوفير المستقبل المشرق للأطفال.ونوه في كلمة له أمام خبراء وزارة التعليم، إلى أن روسيا لم تتراجع ولن تتراجع عن الحفاظ على استقلالها وسيادتها.ولفت إلى أن روسيا اليوم تمر بمرحلة هامة جدا من تاريخها هي المرحلة المختصة بتقرير مصيرها وتحديد مكانتها في العالم.
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روسيا تحدد مكانتها في العالم

09:01 GMT 16.03.2022
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قصر الكرملين بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Alexey Drujinin
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لا يمكن أن تتراجع روسيا عن الدفاع عن استقلالها وسيادتها.
أكد ذلك مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، مشيرا إلى أن روسيا تتمسك دائما بالحق في تقرير مصيرها بنفسها.
ووفق ناريشكين، فإن السيادة هو الحق في تقرير المصير من خلال الاعتماد على الذات، وضمان رفاه المواطنين والمحافظة على كرامتهم وتوفير المستقبل المشرق للأطفال.
ونوه في كلمة له أمام خبراء وزارة التعليم، إلى أن روسيا لم تتراجع ولن تتراجع عن الحفاظ على استقلالها وسيادتها.
ولفت إلى أن روسيا اليوم تمر بمرحلة هامة جدا من تاريخها هي المرحلة المختصة بتقرير مصيرها وتحديد مكانتها في العالم.
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