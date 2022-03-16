https://arabic.sputniknews.com/20220316/ريال-مدريد-يتبرع-بمليون-يورو-لمساعدة-النازحين-في-أوكرانيا-1059975820.html

ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة النازحين في أوكرانيا

ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة النازحين في أوكرانيا

أعلن نادي ريال مدريد، الإسباني لكرة القدم تبرعه بمليون يورو (1.10 مليون دولار) لمساعدة النازحين في أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T12:46+0000

2022-03-16T12:46+0000

2022-03-16T12:46+0000

أخبار أوكرانيا

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أخبار نادي ريال مدريد

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وقال ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه سيتبرع بالأموال إلى الصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى تعمل على الأرض في أوكرانيا.وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين الماضي، عن عدد اللاجئين الذين فروا من القتال في أوكرانيا، وأكثر الدول التي استوعبتهم بما في ذلك روسيا التي دخلها ما يزيد عن 130 ألف لاجئ.وذكرت المفوضية في بيان، أن أكثر من 2.8 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط الماضي وحتى الأحد 13 مارس/ آذار، بحسب "بي بي سي".ومؤخرا قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إن بعض المدن الأوكرانية تواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد، مشيرا لاستمرار رفض كييف إجلاء المدنيين إلى روسيا.وقال ميزنتسيف: "الوضع الإنساني في أوكرانيا للأسف، يستمر في التدهور وله أبعاد كارثية في بعض المدن. مضيفا أن القوات المسلحة القومية تقوم بزرع القنابل في الأحياء السكنية وتدمير الجسور والطرق".وبين أنه "من بين الممرات العشر التي اقترحناها، أضاف الجانب الأوكراني أيضا ممرا آخر - في اتجاه جيتومير. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد كييف مرة أخرى تفعيل أي ممر إنساني إلى روسيا، الأمر الذي يثبت مرة أخرى عدم اكتراث الحكومة الحالية بشعبها"، وفق وصفه.واتهم الجنرال القوات الأوكرانية بانتهاك الترتيبات الخاصة بالممرات الإنسانية و"مطاردة" أولئك الذين يحاولون الفرار شرقا". وقال إن وكالة الأمن القومي الأوكرانية "SBU" تتعقب المكالمات الهاتفية وتجري عمليات تفتيش واعتقالات جماعية لمنع الناس من الذهاب إلى روسيا.

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