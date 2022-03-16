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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-المفاوضات-بين-أوكرانيا-وروسيا-قيد-التقدم-ولكنها-صعبة-للغاية-1060000823.html
زيلينسكي: المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا قيد التقدم ولكنها "صعبة للغاية"
زيلينسكي: المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا قيد التقدم ولكنها "صعبة للغاية"
قال فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا مستمرة وتتقدم "بشكل صعب للغاية". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T23:09+0000
2022-03-16T23:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، فيما تم تقديم المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا قيد التقدم ولكنها "صعبة للغاية"

23:09 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 23:10 GMT 16.03.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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قال فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا مستمرة وتتقدم "بشكل صعب للغاية".
وأكد زيلينسكي في مقابلة مع شبكة إن بي سي إن، "المفاوضات صعبة للغاية، لكنها مستمرة".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
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19:55 GMT
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، فيما تم تقديم المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:47 GMT
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