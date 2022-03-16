https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-المفاوضات-بين-أوكرانيا-وروسيا-قيد-التقدم-ولكنها-صعبة-للغاية-1060000823.html

زيلينسكي: المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا قيد التقدم ولكنها "صعبة للغاية"

زيلينسكي: المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا قيد التقدم ولكنها "صعبة للغاية"

قال فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا مستمرة وتتقدم "بشكل صعب للغاية". 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T23:09+0000

2022-03-16T23:09+0000

2022-03-16T23:10+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، فيما تم تقديم المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html

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أخبار أوكرانيا