https://arabic.sputniknews.com/20220316/سفارة-روسيا-لدى-الولايات-المتحدة-تطلق-خطا-ساخنا-للروس-الذين-يتعرضون-للتمييز-1059954093.html
سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة تطلق خطا ساخنا للروس الذين يتعرضون للتمييز
سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة تطلق خطا ساخنا للروس الذين يتعرضون للتمييز
أطلقت السفارة الروسية في واشنطن خطا ساخنا للناطقين بالروسية ممن يتعرضون للتمييز في الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T03:04+0000
2022-03-16T03:04+0000
2022-03-16T03:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك وجاء في بيان للسفارة نشرته على "تيليغرام"، "نظرا لتزايد حالات التمييز ضد الناطقين بالروسية لأسباب قومية ولغوية وثقافية ودينية وغيرها على خلفية الأزمة في أوكرانيا، أطلقنا خطا ساخنا" لاستقبال الشكاوى والمساعدة".وأضافت، "توصي السفارة كل من يتعرض للإهانات والعنف وغير ذلك من أشكال الاضطهاد، بما فيها تهديد الحياة والصحة، بالاتصال عبر الخط الساخن بالسفارة على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/أنطونوف-تهديد-المدنيين-في-أوكرانيا-يأتي-من-القوميين-المسلحين-1059911137.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة تطلق خطا ساخنا للروس الذين يتعرضون للتمييز
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أطلقت السفارة الروسية في واشنطن خطا ساخنا للناطقين بالروسية ممن يتعرضون للتمييز في الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك وجاء في بيان للسفارة نشرته على "تيليغرام"، "نظرا لتزايد حالات التمييز
ضد الناطقين بالروسية لأسباب قومية ولغوية وثقافية ودينية وغيرها على خلفية الأزمة في أوكرانيا، أطلقنا خطا ساخنا" لاستقبال الشكاوى والمساعدة".
وأضافت، "توصي السفارة كل من يتعرض للإهانات والعنف وغير ذلك من أشكال الاضطهاد، بما فيها تهديد الحياة والصحة، بالاتصال عبر الخط الساخن بالسفارة على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.