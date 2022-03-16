https://arabic.sputniknews.com/20220316/سفينتان-تركيتان-تحصلان-على-تصريح-لمغادرة-ميناء-في-بحر-آزوف-1059965900.html

سفينتان تركيتان تحصلان على تصريح لمغادرة ميناء في بحر آزوف

سفينتان تركيتان تحصلان على تصريح لمغادرة ميناء في بحر آزوف

صرحت المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، اليوم الأربعاء، أن سفينتين تركيتين كانتا تنتظران في موانئ آزوف منذ بدء... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T10:28+0000

2022-03-16T10:28+0000

2022-03-16T10:28+0000

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أنقرة – سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن "سفينتين تركيتين كانتا تنتظران في موانئ آزوف الأوكرانية منذ 24 فبراير دخلت البحر الأسود برفقة 16 بحارا تركيا، حيث حصلوا على إذن لمغادرة الموانئ الليلة الماضية".وكان مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، قد أعلن خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا ممتنة لتركيا لاستعدادها المشاركة في إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية، وتقدر موقف أنقرة المتوازن.فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو سيجري اليوم الأربعاء مباحثات في موسكو ثم يتوجه، يوم الخميس المقبل، إلى كييف، وذلك في إطار المساعي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.وفي 24 فبراير/ شباط ، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط. ردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة ضد روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/لافروف-روسيا-جاهزة-للتواصل-مع-أوكرانيا-في-المستقبل-1059959208.html

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