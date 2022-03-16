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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/سفينتان-تركيتان-تحصلان-على-تصريح-لمغادرة-ميناء-في-بحر-آزوف-1059965900.html
سفينتان تركيتان تحصلان على تصريح لمغادرة ميناء في بحر آزوف
سفينتان تركيتان تحصلان على تصريح لمغادرة ميناء في بحر آزوف
صرحت المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، اليوم الأربعاء، أن سفينتين تركيتين كانتا تنتظران في موانئ آزوف منذ بدء... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:28+0000
2022-03-16T10:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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أنقرة – سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن "سفينتين تركيتين كانتا تنتظران في موانئ آزوف الأوكرانية منذ 24 فبراير دخلت البحر الأسود برفقة 16 بحارا تركيا، حيث حصلوا على إذن لمغادرة الموانئ الليلة الماضية".وكان مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، قد أعلن خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا ممتنة لتركيا لاستعدادها المشاركة في إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية، وتقدر موقف أنقرة المتوازن.فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو سيجري اليوم الأربعاء مباحثات في موسكو ثم يتوجه، يوم الخميس المقبل، إلى كييف، وذلك في إطار المساعي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.وفي 24 فبراير/ شباط ، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط. ردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة ضد روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/لافروف-روسيا-جاهزة-للتواصل-مع-أوكرانيا-في-المستقبل-1059959208.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا

سفينتان تركيتان تحصلان على تصريح لمغادرة ميناء في بحر آزوف

10:28 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصور بحر آزوف في منتج سياحي "كورورتنوي"
 بحر آزوف في منتج سياحي كورورتنوي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko
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صرحت المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، اليوم الأربعاء، أن سفينتين تركيتين كانتا تنتظران في موانئ آزوف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حصلتا على إذن للمغادرة.
أنقرة – سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن "سفينتين تركيتين كانتا تنتظران في موانئ آزوف الأوكرانية منذ 24 فبراير دخلت البحر الأسود برفقة 16 بحارا تركيا، حيث حصلوا على إذن لمغادرة الموانئ الليلة الماضية".
وكان مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، قد أعلن خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا ممتنة لتركيا لاستعدادها المشاركة في إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية، وتقدر موقف أنقرة المتوازن.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
لافروف: الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد
08:20 GMT
فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو سيجري اليوم الأربعاء مباحثات في موسكو ثم يتوجه، يوم الخميس المقبل، إلى كييف، وذلك في إطار المساعي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وفي 24 فبراير/ شباط ، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، المساعدة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط. ردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة ضد روسيا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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