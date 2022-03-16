https://arabic.sputniknews.com/20220316/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يدعو-الولايات-المتحدة-لوقف-إمدادات-الأسلحة-لنظام-كييف-1059985004.html

سكرتير مجلس الأمن الروسي يدعو الولايات المتحدة لوقف إمدادات الأسلحة لنظام كييف

سكرتير مجلس الأمن الروسي يدعو الولايات المتحدة لوقف إمدادات الأسلحة لنظام كييف

دعا سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، خلال محادثة هاتفية مع مسشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، الولايات... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T14:50+0000

2022-03-16T14:50+0000

2022-03-16T14:50+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101361/87/1013618727_0:266:2583:1719_1920x0_80_0_0_3751086123c0d68d08b326b15071923a.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الأمن القومي الروسي في هذا الصدد: "أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي ضرورة وقف دعم واشنطن للنازيين الجدد والإرهابيين في أوكرانيا، وتسهيل نقل المرتزقة الأجانب إلى منطقة الصراع، وكذلك التوقف عن إمداد نظام كييف بالسلاح. كما تمت الإشارة إلى أن هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد".وجاء في البيان: "تم التركيز، خلال المحادثة بمبادرة من الجانب الأمريكي، على الأوضاع في أوكرانيا".وأضاف البيان: "تم عرض موقف روسيا على واشنطن بشأن عدم جواز محاولات إطالة أمد عملية التفاوض التي تقوم بها كييف بناء على تعليمات من الخارج".وأشار البيان إلى أن باتروشيف دعا الجانب الأمريكي إلى التأثير على كييف من أجل تحقيق تقدم سريع في حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية".من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه إذا كانت روسيا جادة بشأن الدبلوماسية فعليها وقف "الهجوم" على المدن الأوكرانية.وبحسب بيان للبيت الأبيض، فقد "تحدث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هاتفيا مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف وأبلغه أنه إذا كانت روسيا جادة بشأن الدبلوماسية فيجب على موسكو التوقف عن مهاجمة المدن والبلدات الأوكرانية".وأكد سوليفان "معارضة الولايات المتحدة الحازمة والواضحة "للغزو الروسي" غير المبرر وغير المبرر لأوكرانيا"، مشددا على التزام واشنطن "بمواصلة فرض العقوبات على روسيا، ودعم الدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو".وحذر سوليفان "من عواقب وانعكاسات أي قرار روسي محتمل باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا".وأعلن الرئيس الروسي، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/بايدن-يوقع-على-مساعدات-عسكرية-وإنسانية-لأوكرانيا-بقيمة-136-مليار-دولار-1059947763.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية