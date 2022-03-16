https://arabic.sputniknews.com/20220316/صحفي-إيطالي-مشهور-يكشف-موقف-محمد-صلاح-من-الانضمام-إلى-برشلونة-هذا-الصيف-1059968565.html
صحفي إيطالي مشهور يكشف موقف محمد صلاح من الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف
صحفي إيطالي مشهور يكشف موقف محمد صلاح من الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف
كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، موقف اللاعب المصري محمد صلاح، من الرحيل عن ليفربول الإنجليزي، والانتقال إلى الدوري الإسباني وتحديدا فريق برشلونة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:11+0000
2022-03-16T11:11+0000
2022-03-16T11:11+0000
ليفربول
الدوري الإسباني
نادي برشلونة
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وأكد رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، أن "صلاح، لا يفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن ليفربول من أجل الانتقال إلى الدوري الإسباني"، مشيرا إلى أن اللاعب المصري ينوي استكمال تعاقده مع ليفربول والممتد حتى صيف عام 2023.وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، في وقت سابق، أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول في الوقت الحالي، إلى صفوفه،ويسعى البارسا إلى ضم محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بينما قالت صحف إسبانية إن الفرعون المصري يمثل اختيارا مفضلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.ويسعى برشلونة إلى تدعيم صفوف فريقه حتى يحقق نتائج أفضل في الصيف المقبل، خاصة أن صلاح استطاع تحقيق نتائج جيدة في السابق عن طريق استخدامه في مراكز هجومية مختلفة.وبحسب تقديرات الصحف الإسبانية، فإن تكلفة محمد صلاح ستتراوح بين 60 و70 مليون يورو، بينما يضع النادي اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليون يورو حالة تم التعاقد مع صلاح لمدة 4 سنوات.يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي الصيف المقبل بينما لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد مع ناديه ليفربول.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, الدوري الإسباني, نادي برشلونة
صحفي إيطالي مشهور يكشف موقف محمد صلاح من الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف
تابعنا عبر
كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، موقف اللاعب المصري محمد صلاح، من الرحيل عن ليفربول الإنجليزي، والانتقال إلى الدوري الإسباني وتحديدا فريق برشلونة.
وأكد رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، أن "صلاح، لا يفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن ليفربول من أجل الانتقال إلى الدوري الإسباني"، مشيرا إلى أن اللاعب المصري ينوي استكمال تعاقده مع ليفربول والممتد حتى صيف عام 2023.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، في وقت سابق، أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب المصري
محمد صلاح، نجم ليفربول في الوقت الحالي، إلى صفوفه،
ويسعى البارسا إلى ضم محمد صلاح
خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بينما قالت صحف إسبانية إن الفرعون المصري يمثل اختيارا مفضلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.
ويسعى برشلونة إلى تدعيم صفوف فريقه حتى يحقق نتائج أفضل
في الصيف المقبل، خاصة أن صلاح استطاع تحقيق نتائج جيدة في السابق عن طريق استخدامه في مراكز هجومية مختلفة.
وبحسب تقديرات الصحف الإسبانية، فإن تكلفة محمد صلاح
ستتراوح بين 60 و70 مليون يورو، بينما يضع النادي اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليون يورو حالة تم التعاقد مع صلاح لمدة 4 سنوات.
يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول
سينتهي الصيف المقبل بينما لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد مع ناديه ليفربول.