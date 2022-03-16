https://arabic.sputniknews.com/20220316/صحيفة-بريطانية-الصين-قررت-بالفعل-مساعدة-روسيا-اقتصاديا-وهذا-ما-يخشاه-المسؤولون-الأمريكيون-1059980545.html

صحيفة بريطانية: الصين قررت بالفعل مساعدة روسيا اقتصاديا "وهذا ما يخشاه المسؤولون الأمريكيون"

صحيفة بريطانية: الصين قررت بالفعل مساعدة روسيا اقتصاديا "وهذا ما يخشاه المسؤولون الأمريكيون"

زعمت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية المطلعة على مسار المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والصيني في روما، أن السلطات الصينية قررت بالفعل إرسال مساعدات اقتصادية إلى... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T13:46+0000

2022-03-16T13:46+0000

2022-03-16T13:46+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وكتبت الصحيفة: "من المهم أولاً إجبار الصين على إعادة النظر في موقفها بشأن الأزمة الأوكرانية. لقد قرروا بالفعل تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لروسيا، وتحدثوا عن ذلك في الاجتماع".وأكدت الصحيفة أن بكين جادة بشأن التعاون مع موسكو، حيث يُزعم أن مثل هذه المبادرة تأتي من الرئيس الصيني شي جين بينغ.ووفقًا للصحيفة، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "متحدان من وجهة نظر الولايات المتحدة"، وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيمين عازمان على "إنهاء فترة الهيمنة الأمريكية على العالم".قبل ذلك، كتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن مصادر من الولايات المتحدة، أن روسيا لجأت إلى الصين لطلب المساعدة العسكرية لإجراء العملية الخاصة في أوكرانيا.بينما رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف معلقا على تقارير وسائل الإعلام الغربية، قائلا: إن روسيا تتمتع بإمكانية لمواصلة العملية الخاصة لحماية دونباس بنفسها ولا تحتاج إلى أي مساعدة عسكرية.وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، قد قال صباح الاثنين، إن هذه الأنباء من عدة وسائل إعلام كاذبة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخرا في نشر مثل هذه المعلومات المضللة بشأن موقف الصين من القضية الأوكرانية.

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