https://arabic.sputniknews.com/20220316/طائرة-أمريكية-تنقل-مساعدات-عسكرية-يابانية-إلى-أوكرانيا-1059973777.html
طائرة أمريكية تنقل مساعدات عسكرية يابانية إلى أوكرانيا
طائرة أمريكية تنقل مساعدات عسكرية يابانية إلى أوكرانيا
انطلقت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، في مهمة لنقل خوذات ومعدات عسكرية غير فتاكة من اليابان إلى أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تنقل... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:22+0000
2022-03-16T12:22+0000
2022-03-16T12:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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الطائرة الأمريكية من طراز "سي 17" انطلقت من الولايات المتحدة إلى قاعدة يوكوتا الجوية قرب طوكيو، وتحمل ثلاث شاحنات محملة بصناديق مغلفة بالبلاستيك، بحسب وكالة "رويترز".من جانبه قال ماكوتو أونيكي، نائب وزير الدفاع الياباني: "لقد فزنا بالدعم العسكري الأمريكي لاستخدام طائراتهم، لذلك نرسلها (المعدات) على تلك الطائرات حتى تصل في أقرب وقت ممكن".جاءت كلمة أونيكي خلال تواجده في مركز النقل الجوي الآسيوي التابع للجيش الأمريكي، الذي عكفت فيه الأطقم الأرضية على تحميل الشحنة على متن الطائرة الأمريكية، والتي يمكن أن تحمل نحو 77 طنا.فيما قال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، رام إيمانويل: "صوت اليابان العالي جعل هذا ردا عالميا، لأن ما يحدث في أوكرانيا لا يبقى في أوكرانيا".تتبع اليابان قواعد صارمة تحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع أو البلدان التي لا تخضع لقرارات الأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
طائرة أمريكية تنقل مساعدات عسكرية يابانية إلى أوكرانيا
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انطلقت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، في مهمة لنقل خوذات ومعدات عسكرية غير فتاكة من اليابان إلى أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تنقل فيها طائرة أمريكية معدات يابانية إلى دولة أخرى.
الطائرة الأمريكية من طراز "سي 17" انطلقت من الولايات المتحدة إلى قاعدة يوكوتا الجوية قرب طوكيو، وتحمل ثلاث شاحنات محملة بصناديق مغلفة بالبلاستيك، بحسب وكالة "رويترز".
من جانبه قال ماكوتو أونيكي، نائب وزير الدفاع الياباني: "لقد فزنا بالدعم العسكري الأمريكي
لاستخدام طائراتهم، لذلك نرسلها (المعدات) على تلك الطائرات حتى تصل في أقرب وقت ممكن".
جاءت كلمة أونيكي خلال تواجده في مركز النقل الجوي الآسيوي التابع للجيش الأمريكي، الذي عكفت فيه الأطقم الأرضية على تحميل الشحنة على متن الطائرة الأمريكية، والتي يمكن أن تحمل نحو 77 طنا.
فيما قال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، رام إيمانويل: "صوت اليابان العالي جعل هذا ردا عالميا، لأن ما يحدث في أوكرانيا
لا يبقى في أوكرانيا".
تتبع اليابان قواعد صارمة تحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع أو البلدان التي لا تخضع لقرارات الأمم المتحدة.