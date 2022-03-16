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طبيبة صينية تنقذ حياة 3 أفراد دون استخدام أي أجهزة طبية... فيديو
طبيبة صينية تنقذ حياة 3 أفراد دون استخدام أي أجهزة طبية... فيديو
عندما يتعرض إنسان لتوقف التنفس بصورة مفاجئة تكون عمليات الإنعاش القلبي الرئوي هي السبيل الوحيد لإعادة قدرته على التقاط أنفاسه قبل أن يتم نقله إلى أقرب مستشفى... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:50+0000
2022-03-16T16:51+0000
منوعات
الصحة
الصين
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وتهدف هذه العملية إلى مساعدة القلب في ضخ الدم إلى المخ ويمكن القيام بها دون أي أدوات باستخدام اليدين في تنفيذ ضغطات قوية وسريعة على منطقة الصدر، كما يظهر في مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية.ويظهر الفيديو طبيبة صينية تقوم بعمليات إنعاش قلبي رئوي بمهارة فائقة أسهمت في إنقاذ حياة 3 عمال مصابين.ولفتت الشبكة إلى أن العمال أصيبوا بغيبوبة عندما تعرضوا للغاز الحيوي أثناء العمل في موقع تجريف المجاري.كيف يتم إجراء الإسعاف القلبي الرئوي؟ربما يكون أمرا غريبا على غير المتخصصين لعدم درايتهم بالطريقة الدقيقة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.لكن فعل شيء يكون خير من ترك المصاب يموت، بحسب موقع "هيلث لاين" الذي أوضح أن إجراء تلك الإسعافات يعتمد على اتباع خطوات لحين استدعاء فرق الإسعاف المدربة.ولفت الموقع إلى أنه يجب وضع المصاب على ظهره وذراعيه إلى جوار الجسم في وضع متواز، مع فتح الفم والتأكد من أن الشخص لا يتنفس.بعد ذلك تبدأ في وضع اليدين معا على منطقة الصدر وتنفيذ ضغطتين كل ثانية واحدة وتكرر ذلك حتى تصل فرق الإسعاف المتخصصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/ما-هو-الإنعاش-القلبي-الرئوي-ومتى-يتم-اللجوء-إليه-1059227495.html
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منوعات, الصحة, الصين

طبيبة صينية تنقذ حياة 3 أفراد دون استخدام أي أجهزة طبية... فيديو

16:50 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 16.03.2022)
CC BY 2.0 / Pexels / تشخيص أمراض القلب
تشخيص أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
CC BY 2.0 / Pexels /
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عندما يتعرض إنسان لتوقف التنفس بصورة مفاجئة تكون عمليات الإنعاش القلبي الرئوي هي السبيل الوحيد لإعادة قدرته على التقاط أنفاسه قبل أن يتم نقله إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج.
وتهدف هذه العملية إلى مساعدة القلب في ضخ الدم إلى المخ ويمكن القيام بها دون أي أدوات باستخدام اليدين في تنفيذ ضغطات قوية وسريعة على منطقة الصدر، كما يظهر في مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية.
ويظهر الفيديو طبيبة صينية تقوم بعمليات إنعاش قلبي رئوي بمهارة فائقة أسهمت في إنقاذ حياة 3 عمال مصابين.
ولفتت الشبكة إلى أن العمال أصيبوا بغيبوبة عندما تعرضوا للغاز الحيوي أثناء العمل في موقع تجريف المجاري.

كيف يتم إجراء الإسعاف القلبي الرئوي؟

ربما يكون أمرا غريبا على غير المتخصصين لعدم درايتهم بالطريقة الدقيقة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.
لكن فعل شيء يكون خير من ترك المصاب يموت، بحسب موقع "هيلث لاين" الذي أوضح أن إجراء تلك الإسعافات يعتمد على اتباع خطوات لحين استدعاء فرق الإسعاف المدربة.
ضيق التنفس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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ولفت الموقع إلى أنه يجب وضع المصاب على ظهره وذراعيه إلى جوار الجسم في وضع متواز، مع فتح الفم والتأكد من أن الشخص لا يتنفس.
بعد ذلك تبدأ في وضع اليدين معا على منطقة الصدر وتنفيذ ضغطتين كل ثانية واحدة وتكرر ذلك حتى تصل فرق الإسعاف المتخصصة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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