https://arabic.sputniknews.com/20220316/طهران-تفرج-عن-المواطنة-زاغاري-مقابل-إفراج-لندن-عن-أصول-إيرانية-مجمدة-قدرها-530-مليون-دولار-1059969424.html
طهران تفرج عن المواطنة زاغاري مقابل إفراج لندن عن أصول إيرانية مجمدة قدرها 530 مليون دولار
طهران تفرج عن المواطنة زاغاري مقابل إفراج لندن عن أصول إيرانية مجمدة قدرها 530 مليون دولار
أفرجت إيران، اليوم الأربعاء، عن المواطنة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري المتهمة بالتجسس مقابل إفراج لندن عن 530 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:24+0000
2022-03-16T11:24+0000
2022-03-16T11:25+0000
العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "نازنين زاغري المتهمة بالتجسس لجهات أجنبية ومعادية تم اليوم تسليمها إلى الحكومة البريطانية بعد انقضاء فترة عقوبتها في السجن".وأضاف أن "الإفراج تم مقابل 530 مليون دولار كانت قد جمدتها الحكومة البريطانية لإيران".
إيران
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العالم, إيران
طهران تفرج عن المواطنة زاغاري مقابل إفراج لندن عن أصول إيرانية مجمدة قدرها 530 مليون دولار
11:24 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
أفرجت إيران، اليوم الأربعاء، عن المواطنة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري المتهمة بالتجسس مقابل إفراج لندن عن 530 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لديها.
طهران - سبوتنيك
. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "نازنين زاغري المتهمة بالتجسس لجهات أجنبية ومعادية تم اليوم تسليمها إلى الحكومة البريطانية بعد انقضاء فترة عقوبتها في السجن".
وأضاف أن "الإفراج تم مقابل 530 مليون دولار كانت قد جمدتها الحكومة البريطانية لإيران".