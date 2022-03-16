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"طيران الإمارات" تطلق رحلات يومية إلى تل أبيب
"طيران الإمارات" تطلق رحلات يومية إلى تل أبيب
أكدت شركة "طيران الإمارات" أنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها اليومية إلى مدينة تل أبيب الإسرائيلية اعتباراً من 23 يونيو/حزيران المقبل. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:38+0000
2022-03-16T11:38+0000
اقتصاد
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي، ستستخدم طيران الإمارات في رحلاتها على هذا الخط طائراتها الحديثة من طراز "بوينغ 777-300ER" التي تتمتّع بتقسيم الدرجات الثلاث.وأكد البيان أن الرحلة الأولى، والتي تحمل الرقم "EK931"، ستغادر مطار دبي الدولي عند الساعة 3:50 بعد الظهر في 23 يونيو/حزيران المُقبل لتصل إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عدنان كاظم، قوله: "نتطلّع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا المتجهة إلى ومن تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى وعبر مركزنا في دبي، وذلك في ظل استمرارية التخفيف من القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب جائحة كوفيد-19، وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار".وأشار عدنان إلى أن بدء تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل "سيوفّر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم، وأيضًا إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين، ورجال الأعمال، وممثلي الشركات لزيارة دبي، والكثير من الوجهات ضمن شبكة رحلاتنا التي تضم نحو 130 وجهة".ولفت البيان إلى أنه "في عام 2021، تم تصنيف إسرائيل كواحدة من أفضل 20 سوقًا مصدرًا في دبي، وفقًا لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومن المقرر أن يزداد هذا الترتيب بشكل أكبر مع استمرار المدينة في الترحيب بالمزيد من الزوار في عام 2022 بقائمتها المتزايدة باستمرار من الخبرات والعروض المتنوعة".
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اقتصاد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"طيران الإمارات" تطلق رحلات يومية إلى تل أبيب

11:38 GMT 16.03.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED"طيران الإمارات"
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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أكدت شركة "طيران الإمارات" أنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها اليومية إلى مدينة تل أبيب الإسرائيلية اعتباراً من 23 يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي، ستستخدم طيران الإمارات في رحلاتها على هذا الخط طائراتها الحديثة من طراز "بوينغ 777-300ER" التي تتمتّع بتقسيم الدرجات الثلاث.
وأكد البيان أن الرحلة الأولى، والتي تحمل الرقم "EK931"، ستغادر مطار دبي الدولي عند الساعة 3:50 بعد الظهر في 23 يونيو/حزيران المُقبل لتصل إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عدنان كاظم، قوله: "نتطلّع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا المتجهة إلى ومن تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى وعبر مركزنا في دبي، وذلك في ظل استمرارية التخفيف من القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب جائحة كوفيد-19، وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار".
وأشار عدنان إلى أن بدء تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل "سيوفّر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم، وأيضًا إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين، ورجال الأعمال، وممثلي الشركات لزيارة دبي، والكثير من الوجهات ضمن شبكة رحلاتنا التي تضم نحو 130 وجهة".
ولفت البيان إلى أنه "في عام 2021، تم تصنيف إسرائيل كواحدة من أفضل 20 سوقًا مصدرًا في دبي، وفقًا لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومن المقرر أن يزداد هذا الترتيب بشكل أكبر مع استمرار المدينة في الترحيب بالمزيد من الزوار في عام 2022 بقائمتها المتزايدة باستمرار من الخبرات والعروض المتنوعة".
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