عربي
المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220316/عبد-اللهیان-يبحث-مع-نظيره-الصیني-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1059973443.html
عبد اللهیان يبحث مع نظيره الصیني العلاقات الثنائية بين البلدين
عبد اللهیان يبحث مع نظيره الصیني العلاقات الثنائية بين البلدين
بحث وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، في اتصال هاتفي مع وزیر الخارجیة الصیني وانغ یي، العلاقات الثنائیة والقضایا الإقلیمیة والدولیة ذات الاهتمام... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:19+0000
2022-03-16T12:19+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg
وأكد عبد اللهیان على أهمیة التنمیة الشاملة للعلاقات مع الصین واعتبرها أحد المحاور الرئیسیة وذات الأولویة في السیاسة الإيرانية، بحسب البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية.واستعرض عبد اللهیان آخر التطورات في مفاوضات فیینا، واصفاً نهج الصین بأنه بناء، وأعرب عن ثقته في أنه "إذا کان الجانب الأمريكي واقعیاً، فإننا سننجز اتفاقاً جیداً وقویاً ومستداماً بدعم من جمیع المفاوضین في فیینا".وعن لقائه وزیر الخارجیة الروسي لافروف فی موسکو، قال عبد اللهیان: "في هذا الاجتماع، تمت مناقشة مختلف القضایا، وأکدت موسکو دعمها لرفع العقوبات عن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من خلال لعب دور بناء".بدوره، أشار وزیر الخارجیة الصیني إلى الوتیرة المتنامیة للعلاقات المشترکة بین البلدین، وقال إن بکین تعتبر تطویر العلاقات المشترکة مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أمرا مهما للغایة ولیس لدیها سقف لتوسیع العلاقات.وأعلن وانغ یي، عن دعم بلاده الکامل لمحادثات فیینا، وأکد أن بکین تدعم استکمال محادثات فیینا لرفع العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/إيران-تعلن-إطلاق-تدريبات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-والصين-1056718531.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مناورات-مشتركة-روسيا-والصين-وإيران-تتصدى-للقرصنة-في-بحر-العرب-1056803997.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101994/25/1019942589_586:0:4085:2624_1920x0_80_0_0_9f1da7544490ceb09a6f42716d7b2a0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

عبد اللهیان يبحث مع نظيره الصیني العلاقات الثنائية بين البلدين

12:19 GMT 16.03.2022
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AP Photo
تابعنا عبرGoogle news
بحث وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، في اتصال هاتفي مع وزیر الخارجیة الصیني وانغ یي، العلاقات الثنائیة والقضایا الإقلیمیة والدولیة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأكد عبد اللهیان على أهمیة التنمیة الشاملة للعلاقات مع الصین واعتبرها أحد المحاور الرئیسیة وذات الأولویة في السیاسة الإيرانية، بحسب البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية.
واستعرض عبد اللهیان آخر التطورات في مفاوضات فیینا، واصفاً نهج الصین بأنه بناء، وأعرب عن ثقته في أنه "إذا کان الجانب الأمريكي واقعیاً، فإننا سننجز اتفاقاً جیداً وقویاً ومستداماً بدعم من جمیع المفاوضین في فیینا".
مناورات عسكرية بحرية لقوات أسطول بحر قزوين، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
إيران تعلن إطلاق تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا والصين
20 يناير, 08:22 GMT
وعن لقائه وزیر الخارجیة الروسي لافروف فی موسکو، قال عبد اللهیان: "في هذا الاجتماع، تمت مناقشة مختلف القضایا، وأکدت موسکو دعمها لرفع العقوبات عن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من خلال لعب دور بناء".
بدوره، أشار وزیر الخارجیة الصیني إلى الوتیرة المتنامیة للعلاقات المشترکة بین البلدین، وقال إن بکین تعتبر تطویر العلاقات المشترکة مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أمرا مهما للغایة ولیس لدیها سقف لتوسیع العلاقات.
وأعلن وانغ یي، عن دعم بلاده الکامل لمحادثات فیینا، وأکد أن بکین تدعم استکمال محادثات فیینا لرفع العقوبات.
تدريبات تشيرو-2022 المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 20 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
مناورات مشتركة... روسيا والصين وإيران تتصدى للقرصنة في بحر العرب
21 يناير, 12:58 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيالمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو12:43 GMTРоссийские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала