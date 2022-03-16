https://arabic.sputniknews.com/20220316/عبد-اللهیان-يبحث-مع-نظيره-الصیني-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1059973443.html
عبد اللهیان يبحث مع نظيره الصیني العلاقات الثنائية بين البلدين
عبد اللهیان يبحث مع نظيره الصیني العلاقات الثنائية بين البلدين
بحث وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، في اتصال هاتفي مع وزیر الخارجیة الصیني وانغ یي، العلاقات الثنائیة والقضایا الإقلیمیة والدولیة ذات الاهتمام... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:19+0000
2022-03-16T12:19+0000
2022-03-16T12:19+0000
العالم
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وأكد عبد اللهیان على أهمیة التنمیة الشاملة للعلاقات مع الصین واعتبرها أحد المحاور الرئیسیة وذات الأولویة في السیاسة الإيرانية، بحسب البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية.واستعرض عبد اللهیان آخر التطورات في مفاوضات فیینا، واصفاً نهج الصین بأنه بناء، وأعرب عن ثقته في أنه "إذا کان الجانب الأمريكي واقعیاً، فإننا سننجز اتفاقاً جیداً وقویاً ومستداماً بدعم من جمیع المفاوضین في فیینا".وعن لقائه وزیر الخارجیة الروسي لافروف فی موسکو، قال عبد اللهیان: "في هذا الاجتماع، تمت مناقشة مختلف القضایا، وأکدت موسکو دعمها لرفع العقوبات عن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من خلال لعب دور بناء".بدوره، أشار وزیر الخارجیة الصیني إلى الوتیرة المتنامیة للعلاقات المشترکة بین البلدین، وقال إن بکین تعتبر تطویر العلاقات المشترکة مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أمرا مهما للغایة ولیس لدیها سقف لتوسیع العلاقات.وأعلن وانغ یي، عن دعم بلاده الکامل لمحادثات فیینا، وأکد أن بکین تدعم استکمال محادثات فیینا لرفع العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/إيران-تعلن-إطلاق-تدريبات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-والصين-1056718531.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مناورات-مشتركة-روسيا-والصين-وإيران-تتصدى-للقرصنة-في-بحر-العرب-1056803997.html
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العالم
عبد اللهیان يبحث مع نظيره الصیني العلاقات الثنائية بين البلدين
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بحث وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، في اتصال هاتفي مع وزیر الخارجیة الصیني وانغ یي، العلاقات الثنائیة والقضایا الإقلیمیة والدولیة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأكد عبد اللهیان على أهمیة التنمیة الشاملة للعلاقات مع الصین واعتبرها أحد المحاور الرئیسیة وذات الأولویة في السیاسة الإيرانية، بحسب البيان
الصادر عن الخارجية الإيرانية.
واستعرض عبد اللهیان آخر التطورات في مفاوضات فیینا، واصفاً نهج الصین بأنه بناء، وأعرب عن ثقته في أنه "إذا کان الجانب الأمريكي واقعیاً، فإننا سننجز اتفاقاً جیداً وقویاً ومستداماً بدعم من جمیع المفاوضین في فیینا".
وعن لقائه وزیر الخارجیة الروسي لافروف فی موسکو، قال عبد اللهیان: "في هذا الاجتماع، تمت مناقشة مختلف القضایا، وأکدت موسکو دعمها لرفع العقوبات عن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من خلال لعب دور بناء".
بدوره، أشار وزیر الخارجیة الصیني إلى الوتیرة المتنامیة للعلاقات المشترکة بین البلدین، وقال إن بکین تعتبر تطویر العلاقات المشترکة مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أمرا مهما للغایة ولیس لدیها سقف لتوسیع العلاقات.
وأعلن وانغ یي، عن دعم بلاده الکامل لمحادثات فیینا، وأکد أن بکین تدعم استکمال محادثات فیینا لرفع العقوبات.