https://arabic.sputniknews.com/20220316/غوتيريش-الحرب-في-أوكرانيا-تفاقم-الأوضاع-الإنسانية-في-اليمن-1059987748.html

غوتيريش: الحرب في أوكرانيا تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن

غوتيريش: الحرب في أوكرانيا تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T15:29+0000

2022-03-16T15:29+0000

2022-03-16T15:29+0000

الحرب على اليمن

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جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر "عدم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 في اليمن" عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ونظمته السويد وسويسرا، بحسب بيان للأمم المتحدة نشرته على موقعها الرسمي.وأضاف "منذ سبع سنوات يواجه الشعب اليمني الموت والدمار والتشريد والتجويع والإرهاب والانقسام والعوز على نطاق هائل، إذ لقي عشرات الآلاف من المدنيين، منهم ما لا يقل عن 10 آلاف طفل - حتفهم وغدت الحياة، بالنسبة لملايين النازحين داخليا، صراعا يوميا من أجل البقاء، وتردى الاقتصاد إلى أعماق جديدة من اليأس".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "الحرب في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى تفاقم كل ذلك مع الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والوقود وغيرها من الضروريات".وأكد أن ملايين اليمنيين يواجهون "الجوع الشديد"، وأن برنامج الأغذية العالمي "اضطر إلى خفض حصص الإعاشة إلى النصف بسبب نقص الأموال. ويلوح في الأفق احتمال خفضها مجددا".وبحسب غوتيريش "يعيش اثنان من كل ثلاثة يمنيين - 20 مليون رجل وامرأة وطفل - في فقر مدقع".وقال إن التبرعات التي بلغت العام الماضي أكثر من 2,3 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، أدت إلى تلقي ما يقرب من 12 مليون شخص مساعدة منقذة للحياة كل شهر في عام 2021.وأضاف "من خلال العمل مع أكثر من 200 منظمة إنسانية - معظمها من المنظمات غير الحكومية اليمنية - وصلنا إلى المجتمعات المحلية الضعيفة في كل مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية".مع ذلك أكد الأمين العام أن "أزمة التمويل الآن تهدد بحدوث كارثة"، مضيفا "في الأشهر الأخيرة، اضطُررنا إلى تقليص أو إغلاق حوالي ثلثي البرامج المنقذة للحياة، وخُفضت للتو الحصص الغذائية لـ 8 ملايين شخص، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة".وحذر غوتيريش من أنه في الأسابيع المقبلة "قد يفقد ما يقرب من 4 ملايين شخص في المدن الكبرى إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة، وقد تفقد مليون امرأة وفتاة إمكانية الوصول إلى الخدمات في مجالي الصحة الإنجابية والعنف الجنساني - وهو حكم بالإعدام في بلد تموت فيه امرأة واحدة كل ساعتين بسبب المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة لأسباب يمكن الوقاية منها".وناشد الأمين العام للأمم المتحدة المانحين إلى المساهمة بسخاء موضحا "خطتنا للاستجابة الإنسانية تتضمن برامج منسقة ومصممة بشكل جيد للوصول إلى 17,3 مليون شخص بمساعدة قدرها 4,27 مليار دولار".وأكد أن هذا التمويل "سيوفر التغذية لما يقرب من 7 ملايين شخص؛ والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية لأكثر من 11 مليون شخص؛ والرعاية الصحية لما يقرب من 13 مليون شخص؛ والتعليم لأكثر من 5 ملايين طفل".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة