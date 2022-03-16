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فرنسا تبدي استعدادها لمنح جزيرة كورسيكا المتوسطية "حكما ذاتيا"
فرنسا تبدي استعدادها لمنح جزيرة كورسيكا المتوسطية "حكما ذاتيا"
قال وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانان، إن بلاده مستعدة "للوصول إلى حد منح حكم ذاتي" لجزيرة كورسيكا في البحر المتوسط، بعد توترات دامت على مدار أسبوعين. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:39+0000
2022-03-16T14:39+0000
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ومع ذلك، شدد دارمانان عشية زيارته للجزيرة على أن الشرط المسبق لأي مفاوضات بين المسؤولين المنتخبين في كورسيكا والحكومة، هو عودة الهدوء، بحسب وكالة "فرانس 24".تشهد الجزيرة الخاضعة للسيطرة الفرنسية تجمعات وأعمال عنف منذ اعتداء وقع داخل السجن على الناشط المنادي بالاستقلال إيفان كولونا في الثاني من مارس/ آذار.يقضي كولونا حكما بالحبس مدى الحياة، بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية يدعى كلود إرينياك في عام 1998. قد دخل كولونا في غيبوبة عقب الاعتداء عليه.لكن الوزير الفرنسي شدد في مقابلة مع صحيفة "كوس-مارتان التي نشرت مقتطفات منها عبر موقعها الإلكتروني، على أنه "لا يمكن حصول حوار صريح في نظام ديمقراطي تحت ضغط المقذوفات والانتشار المهيمن للقوى الأمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/ماكرون-فرنسا-اليوم-أكثر-جمالا-لأن-كاليدونيا-الجديدة-قررت-البقاء-جزءا-منها-1053849564.html
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فرنسا تبدي استعدادها لمنح جزيرة كورسيكا المتوسطية "حكما ذاتيا"

14:39 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabiancaاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، خلال مسيرة لدعم الشخصية القومية الكورسيكية إيفان كولونا، بعد أسبوع من تعرضه للضرب المبرح في السجن، حيث يقضي عقوبته "السجن المؤبد"، في باستيا، كورسيكا، في 13 مارس 2022
اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، خلال مسيرة لدعم الشخصية القومية الكورسيكية إيفان كولونا، بعد أسبوع من تعرضه للضرب المبرح في السجن، حيث يقضي عقوبته السجن المؤبد، في باستيا، كورسيكا، في 13 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
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قال وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانان، إن بلاده مستعدة "للوصول إلى حد منح حكم ذاتي" لجزيرة كورسيكا في البحر المتوسط، بعد توترات دامت على مدار أسبوعين.
ومع ذلك، شدد دارمانان عشية زيارته للجزيرة على أن الشرط المسبق لأي مفاوضات بين المسؤولين المنتخبين في كورسيكا والحكومة، هو عودة الهدوء، بحسب وكالة "فرانس 24".
تشهد الجزيرة الخاضعة للسيطرة الفرنسية تجمعات وأعمال عنف منذ اعتداء وقع داخل السجن على الناشط المنادي بالاستقلال إيفان كولونا في الثاني من مارس/ آذار.
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يقضي كولونا حكما بالحبس مدى الحياة، بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية يدعى كلود إرينياك في عام 1998. قد دخل كولونا في غيبوبة عقب الاعتداء عليه.
لكن الوزير الفرنسي شدد في مقابلة مع صحيفة "كوس-مارتان التي نشرت مقتطفات منها عبر موقعها الإلكتروني، على أنه "لا يمكن حصول حوار صريح في نظام ديمقراطي تحت ضغط المقذوفات والانتشار المهيمن للقوى الأمنية".
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